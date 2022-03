Ukraine-Flüchtlinge in Budrio-Halle untergebracht: Eichenauer SV sucht nach Alternativ-Spielstätte

Das Bayernliga-Derby zwischen Eichenau und dem TuS II war das letzte Spiel vor der Hallen-Sperrung. © Hans Kürzl

Weil in der Eichenauer Budrio-Halle Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden, sucht der Sportverein nach alternativen Spiel- und Trainingsstätten.

Eichenau – Der Krieg in der Ukraine hat unzählige Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Einige davon kommen auch in den Landkreis Fürstenfeldbruck und müssen erst einmal irgendwie untergebracht werden. Ein Ort an dem das geschieht: die Budrio-Halle in Eichenau. Für die Handballer des Eichenauer SV heißt das: Nach zwei Jahren Corona, in denen immer wieder die Hallen geschlossen wurden, fehlt ihnen nun schon wieder ein Trainings- und Spielort. Jetzt ist man auf der Suche nach Lösungen – mit Erfolg.

Eine Sache stellt Gerhard Fink, Handball-Abteilungsleiter beim Eichenauer SV, klar: „Es steht vollkommen außer Frage, dass wir den Menschen aus der Ukraine helfen müssen, wo wir nur können.“ Ihn stört nicht die Hallenbelegung, sondern daran wie die Gemeinde das dem Verein mitteilt – und wann.

Kurzfristiger Entschluss

Den zeitlichen Ablauf dazu beschreibt der ESV-Vorsitzende Elmar Ströhmer, gleichzeitig Sportreferent der Gemeinde, unserer Zeitung so: „Am 7. März wurde der ESV per Mail über eine kurzfristige mögliche Sperrung benachrichtigt. Am 9. März nachmittags wurde ich erst telefonisch durch den zweiten Bürgermeister Josef Spiess zum Ansinnen des Landratsamtes informiert, etwas später erfolgte die offizielle Benachrichtigung zur Sperrung per Mail durch die Verwaltung.“ Ströhmers schreibt außerdem, Spiess habe zumindest erreichen können, dass die Sperrung der Halle für den Sport erst nach dem Wochenende greife – unter anderem nach dem Punktspiel der ersten Eichenauer Handball-Mannschaft gegen den TuS Fürstenfeldbruck II.

Zwischen Verein und Gemeinde knirschte es schon einmal „Für den Sport hat man dort offenbar wenig Sensibilität“, schimpfte ESV-Handball-Abteilungsleiter Gerhard Fink, nachdem die Gemeinde Ende September 2021 die Halle zwei Tage vor einem Bayernliga Punktspiel gesperrt hatte. Der Grund: Das Corona-Hygiene-Konzept konnte wegen mangelnder Funktionalität der Duschen nicht umgesetzt werden – ein Problem, das der Gemeinde lange bekannt war. Am Ende wurden die Duschen des benachbarten FC Eichenau genutzt . Dennoch fühlte man sich beim ESV blamiert.

Bisweilen hakt die Kommunikation zwischen Gemeinde und ESV auch bei ganz banalen Vorgängen. Immer wieder sah sich Elmar Ströhmer in den öffentlichen Gemeinderatssitzungen veranlasst zu kritisieren, dass der Verein über Reparaturarbeiten an den Sportstätten nur mangelhaft informiert werde. Bürgermeister Peter Münster wies dies stets zurück.

Hilfe von Nachbarn

Für Fink begann damit die Suche nach Ausweichmöglichkeiten. Teilweise ist er fündig geworden: Der SC Unterpfaffenhofen bot einigen Jugendteams an, Trainingszeiten zu teilen. „Unter Sportlern hilft man sich“, sagt SCU-Handballsprecher Helmut Schreiner. Der TuS Fürstenfeldbruck stellt ebenso Zeit und Raum zu Verfügung – wenn auch nur für eine einzelne Trainingseinheit des ESV-Bayernligateams der Herren. Wo aber der ESV sein für den 26. März angesetztes Heimspiel gegen den SV Anzing austragen kann, ist noch unklar. Fink fordert: „Die Gemeinde sollte auch einen Plan B für die Vereine haben.“ Zumal Ströhmer schreibt: „Ich habe keine Ahnung und keine offizielle Information, wie lange die Halle gesperrt bleiben wird.“

600 Sportler betroffen

Den Plan B haben die Abteilungen des ESV nun unterein-ander und in Eigeninitiative entwickelt. Weitere Mannschaften der Handball-Jugend konnten einige Trainingsstunden in der Turnhalle der Starzelbachschule tauschen. Die Judo-Abteilung weicht mit ihren Kindern in den kleinen Raum des Bürgerzentrums aus. Aber auch Volleyballer und Indiaca hätten Handlungsbedarf. Insgesamt seien rund 600 Sporttreibende betroffen. Josef Spiess habe noch in Alling nachgefragt. Allerdings seien Hallenkapazitäten im Landkreis überall knapp, erklärt Elmar Ströhmer.

Für den ESV-Vorsitzenden und Sportreferenten Ströhmer ist das Hallenproblem hausgemacht. Die 1986 gebaute Budriohalle wurde damals für 10 000 Einwohner angelegt. Mittlerweile hat die Gemeinde schon 2000 mehr. Die Schulturnhalle der Josef-Dering-Schule ist marode. Anträge zu Zweifach- oder Dreifachsporthallen gab es immer wieder. Doch obwohl sie häufig Mehrheiten fanden, wurde dies stets wegen Geldmangels nicht weiterverfolgt. (Hans Kürzl)