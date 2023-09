American Football: Razorbacks sind nach Sieg gegen Regensburg zum dritten Mal Vizemeister

Von: Andreas Daschner

Rote Übermacht: Die Razorbacks machten es zwar spannend, am Ende hatten die Gäste aus Regensburg gegen die Brucker Footballer um Youngster David Elssel (mit Ball) nichts zu melden. © Peter Weber

Es war ein hartes Stück Arbeit im Heimspiel gegen Regensburg Phoenix. Doch am Ende zahlte sich der Einsatz der Fursty Razorbacks aus.

Fürstenfeldbruck – Die Szene war bezeichnend für die komplette Saison: Mit 29:27 führten die Razorbacks gegen Regensburg Phoenix – nach der Hinspielniederlage mit zwei Punkten Unterschied war das zu wenig, um sich Platz zwei in der 2. Bundesliga endgültig zu sichern. Doch dann folgte der große Auftritt von US-Boy Dwayne Milton: Nach einem Trickspielzug sprintete er übers halbe Feld zum Touchdown in die Regensburger Endzone. Endstand: 36:27. Der lange Lauf ins Glück – und zur Brucker Vizemeisterschaft.

Zum dritten Mal nach 2002 und 2021 sind die Razorbacks nun das zweitbeste Team in der 2. Bundesliga – und das schon einen Spieltag vor Schluss. Klar, dass Chefcoach Lukas Schmid glücklich war: „Wir haben als Team richtig stark gespielt“, sagte er. Und das war auch nötig, denn die Regensburger kämpften wie Löwen, um sich selbst den Vizetitel zu sichern. Am Ende erhob sich der Phoenix dieses Mal aber nicht aus der Asche.

Nach dem ersten Viertel lagen die Gastgeber 0:14 zurück

Ein Krimi war die Partie im Ländestadion trotzdem. Nach dem ersten Spielviertel sah es noch nicht so aus, als ob die Brucker am Ende triumphieren würden. mit 0:14 lagen die Hausherren zurück und taten sich schwer gegen die Gäste aus der Oberpfalz. „Sie haben anders gespielt, als wir das erwartet haben“, sagte Schmid. „Unser Plan ging nicht auf.“ Doch das sollte sich ab dem zweiten Viertel ändern. Das Brucker Trainerteam nahm die nötigen Umstellungen vor – und prompt lief es besser. Die Aufholjagd startete der, der auch den spektakulären Schlusspunkt setzen sollte: Dwayne Milton verkürzte auf 6:14. Noch vor der Pause erreichte auch Nils Mahlert die Endzone.

Und dann unterstrich auch noch ein Youngster seine starke Leistung: David Elssel. Nach den Ausfällen von Philipp Kettl und Adrian Zimmermann war er der Ersatz des Ersatzes auf der Spielmacherposition. Der U19-Quarterback zeigte ein starkes Spiel, was ihm auch das Lob seines Trainers einbrachte. „Er hat seine Sache richtig gut gemacht“, sagte Schmid. Und das nicht nur wegen seiner zwei Extrapunkte, die den Halbzeitstand von 14:14 bedeuteten.

Dwayne Milton ist einmal mehr der überragende Spieler

In Halbzeit zwei ging es also quasi wieder bei Null los. Erst blockten die Razorbacks einen Punt in der Regensburger Endzone, was ihnen einen Safety und zwei Punkte einbrachte. Regensburg konterte mit einem Touchdown, nachdem die Brucker einen kurzen vierten Versuch vergeigten, statt zu punten. „Das war mein Fehler“, gab Schmid zu, der die Anweisung dazu gegeben hatte.

Der Schnitzer fiel dank Milton aber nicht ins Gewicht. Der US-Boy erzielte weitere zwei Touchdowns, ehe er zu seinem großen Sprint zur Vizemeisterschaft ansetzte. Das finale Saisonspiel in Pforzheim können die Razorbacks nun ganz entspannt antreten. An der Tabelle wird der Ausgang nichts mehr ändern. (Andreas Daschner)