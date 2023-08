American Football: In Gießen geht es für die Razorbacks um die Tabellenspitze

Gegen Bad Homburg setzten die Razorbacks (in rot) auch wegen des Regens auf das Laufspiel.

2. Bundesliga/GFL2

Von Andreas Daschner

Bleiben die Fursty Razorbacks alleiniger Spitzenreiter? Die Antwort auf diese Frage gibt es am Samstag, wenn sie bei Verfolger Gießen antreten.

Fürstenfeldbruck – Die Golden Dragons aus Hessen liegen in der Tabelle nur zwei Punkte hinter den Razorbacks. Das Hinspiel zu Beginn der Saison konnten die Brucker im Ländestadion mit 49:25 klar für sich entscheiden. Als Maßstab fürs Rückspiel will Brucks Chefcoach Lukas Schmid das aber nicht nehmen. „Gießen hat sich im Laufe der Saison stark gesteigert. Wir erwarten ein motiviertes Team“, sagt er.

In der Tat schafften die Golden Dragons nach einem schwachen Saisonstart mit drei Niederlagen die Wende. In der Folge gelangen Siege gegen Regensburg, Pforzheim – immerhin Spitzenreiter der anderen Gruppe – und Stuttgart. Absoluter Leistungsträger bei den Hessen ist Quarterback Anthony Springer, der sowohl bei den geworfenen Yards pro Spiel (210,4) als auch bei den Touchdown-Pässen (13) der fünftbeste Spielmacher der 2. Bundesliga ist. Und ganz nebenbei trägt der US-Boy das Leder-Ei auch gerne mal selbst. In fünf Spielen stehen für Springer 45 Laufversuche und 149 Yards Raumgewinn zu Buche.

Razorbacks müssen weiter auf ihren Stamm-Quarterback verzichten

Die Brucker müssen bauen ihrerseits weiter auf ihren Ersatzspielmacher Adrian Zimmermann, der den verletzten Stamm-Quarterback Philipp Kettl bis Saisonende vertreten muss. Beim vergangenen Heimspiel gegen Bad Homburg konnte Zimmermann sein können nur bedingt zeigen. Starker Regen hatte beide Teams dazu gezwungen, eher aufs Laufspiel zu setzen. Bei den wenigen Passversuchen gab Zimmermann aber durchaus eine gute Figur ab.

Um Kettls Ausfall zu kompensieren, „müssen wir uns auf unsere Stärken konzentrieren“, so Schmid. Und die liegen heuer nicht nur wegen der Verletzung des Spielmachers auf dem Boden. Dwayne Milton ist nach wie vor die Macht im Brucker Spiel und zusammen mit Düsseldorfs Moses Harris der beste Running Back der 2. Bundesliga. Kein anderer Ballträger kommt auch nur annähernd an die erlaufenen Yards pro Spiel (Milton: 168,6; Harris: 172,8) oder erzielten Touchdowns (beide elf) des US-Duos heran. (Andreas Daschner)