American Football: Ein Notruf zum Blaulichttag - Razorbacks plagen gegen Bad Homburg Ausfälle

Von: Andreas Daschner

Gas geben müssen die ersatzgeschwächten Razorbacks, wenn sie der Konkurrenz enteilen wollen. © Peter Weber

Die Fursty Razorbacks empfangen am Samstag die Bad Homburg Sentinels zum Heimspiel in der GFL2. Die Brucker müssen dabei um einige Spieler bangen.

Fürstenfeldbruck – Es ist Blaulichttag im Stadion auf der Lände. So bezeichnen die Footballer der Fursty Razorbacks Spieltage, an denen nicht nur Football gespielt wird, sondern sich auch Hilfs- und Rettungsdienste wie Feuerwehr und Polizei präsentieren. Wenn am Samstag ab 16 Uhr die Bad Homburg Sentinels zu Gast sind, könnten die Brucker TuS-Footballer gut und gerne tatsächlich einen Notruf absetzen – wegen personeller Probleme.

Zwar kann Coach Lukas Schmid auch wieder den einen oder anderen Rückkehrer aus dem Lazarett in seinen Kader einbauen. Vor allem im Angriff klaffen aber doch große Lücken. Die größte hinterlässt Quarterback Philipp Kettl, für den nach seinem Beinbruch aus dem Spiel in Regensburg die Spielzeit vorzeitig beendet ist. „Wir müssen nach den vielen verletzungsbedingten Ausfällen als Team noch näher zusammenstehen. Ab jetzt muss jeder über sich hinauswachsen“, sagt Schmid.

Brucker wollen ihre Negativserie beenden

Dazu kommt, dass die Brucker aktuell in einer Negativserie stecken, während die Gäste im Aufwind sind. Die Razorbacks haben nach drei Auftaktsiegen die jüngsten beiden Spiele verloren. Bad Homburg kann nach zunächst drei Pleiten auf aktuell zwei Siege in Serie blicken. Während die Brucker damit auf Rang zwei in ihrer Zweitliga-Gruppe liegen, stehen die Hessen in der anderen Gruppe auf Platz drei – und wollen sicher weiter nach oben.

Schmid ist dennoch zuversichtlich für die Zukunft. „Die Rückrunde wird für uns anspruchsvoll. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir das hinbekommen“, sagt er. Vor allem vor dem heimischen Publikum wollen die Brucker am Samstag unbedingt ihren Negativtrend beenden und einen Sieg einfahren. Zum Blaulichttag werden das Jugendrotkreuz und die Polizei mit Infoständen und Einsatzfahrzeugen auf der Lände sein und über ihre Tätigkeitsfelder informieren. Nach dem Spiel können die Razorbacks-Fans dann bei einem „Meet and Greet“ auch Autogramme von den Brucker Spielern ergattern. (Andreas Daschner)