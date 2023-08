American Football: US-Boy der Fursty Razorbacks will gegen Frankfurt eine Schallmauer durchbrechen

Von: Andreas Daschner

Nach den Hessen ist vor den Hessen: Nachdem die Razorbacks (in Rot) zuletzt Gießen geschlagen haben, soll nun auch Frankfurt die Punkte an der Amper lassen. © Peter Weber

Zwei der besten Running Backs der Liga treffen am Samstag aufeinander, wenn die Fursty Razorbacks die Gäste von Frankfurt Universe empfangen.

Fürstenfeldbruck – Nur noch 26 Yards – so viel fehlen Dwayne Milton, um die Schallmauer von 1000 erlaufenen Yards zu durchbrechen. Schaffen will der Running Back der Fursty Razorbacks das am Samstag, wenn ab 16 Uhr die Gäste aus Frankfurt zum Zweitligaspiel zu Gast sind. Klar, dass da auch Coach Lukas Schmid auf die ausgewiesenen Stärken seiner Brucker TuS-Footballer setzen will.

„Wir müssen unser Laufspiel etablieren“, sagt der Übungsleiter. Und da kommt die zweite große Stärke der Brucker ins Spiel: „Wir müssen mit der Defense Druck ausüben.“ Die Abwehr der Brucker war in dieser Spielzeit schon so manches Mal Sieggarant. Und auch gegen die Frankfurt Universe glaubt Schmid: „Wenn wir das schaffen und unsere eigenen Fehler minimieren, haben wir gute Chancen“

Lukas Schmid: „Leider plagen uns weiterhin starke personelle Engpässe“

Im Hinspiel sah es jedenfalls schon einmal gut aus. Bei den Hessen legten die Brucker eine heiße Laufsohle aufs Parkett. Mehr als 300 Yards hatten die Brucker da bei 50 Versuchen erlaufen. Alleine Milton trug das Leder über eine Gesamtstrecke von 182 Yards – und erzielte dabei auch noch drei Touchdowns.

Ganz so einfach wird es nach Ansicht der Razorbacks am Samstag aber wohl nicht werden. Und das hat allem voran kadertechnische Gründe. „Leider plagen uns weiterhin starke personelle Engpässe“, sagt Schmid.

Razorbacks-Coach setzt auf die Unterstützung der Heim-Fans

Dazu kommt, dass auch die Gäste auf einen starken US-Ballträger bauen können. Quin Walker gehört in allen für einen Running Back relevanten Statistik-Kategorien zu den Top Zehn der Liga. Vor allem bei den erzielten Yards pro Lauf ist Walker eine Macht: Mit starken 8,1 Yards pro Versuch liegt der US-Boy auf Platz zwei in der Liga – sogar noch vor Milton, der den Ball zwar öfter bekommt, dabei aber nur 7,0 Yards pro Lauf schafft.

Angesichts der personellen Sorgen ist es laut Schmid noch wichtiger, dass das Team eng zusammensteht. Auch auf die Zuschauer setzt der Coach: „Mit den eigenen Fans im Rücken und einer geschlossenen Mannschaftsleistung wollen wir es Frankfurt schwer machen.“ Wer es nicht ins Stadion schafft, kann das Spiel im Livestream verfolgen. (Andreas Daschner)