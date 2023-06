Fursty Razorbacks gehen mit Revanchegelüsten ins erste Heimspiel der Saison

Von: Andreas Daschner

Bereit für den Heimauftakt: Die Fursty Razorbacks. © Fursty Razorbacks

Endlich wieder Zweitliga-Football in Fürstenfeldbruck: Am Samstag empfangen die Fursty Razorbacks die Golden Dragons aus Gießen.

Fürstenfeldbruck – Die Zweitligasaison ist gerade einmal einen Spieltag alt. Trotzdem starten die Footballer der Fursty Razorbacks schon mit Revanchegelüsten in ihre erstes Heimspiel gegen die Gießen Golden Dragons. Die gehen freilich nicht auf den ersten Spieltag zurück, als die Brucker TuS-Truppe in Stuttgart gewann, sondern auf die vorangegangene Spielzeit. Da nämlich unterlagen die Brucker gegen die Goldenen Drachen mit 23:35. „Wir haben also noch eine offene Rechnung und möchten diese gerne am Wochenende begleichen“, sagt Razorbacks-Chefcoach Lukas Schmid. Spielbeginn am Samstag ist um 16 Uhr im Ländestadion.

Die Gießener haben sich vor der Saison auf vielen Positionen verstärkt. Umso überraschender kam die Niederlage zum Saisonauftakt. Mit 28:40 kamen die Golden Dragons im Hessenderby gegen Frankfurt gehörig unter die Räder – und das auch noch im eigenen Stadion. Doch davon will sich Schmid nicht blenden lassen. „Wir erwarten ein motiviertes Team, das uns viel abverlangen wird“, sagt der Übungsleiter. Die Hessen würden an der Amper sicher versuchen, die herbe Auftaktpleite vergessen zu lassen.

Der Plan: Gießen früh unter Druck setzen

Die Brucker wollen ihrerseits ihrem Sieg in Stuttgart einen weiteren Erfolg folgen lassen – zumal sie vor heimischem Publikum antreten. „Wir wollen versuchen, Gießen früh unter Druck zu setzen und mit dem Angriff gut ins Spiel zu finden“, sagt Schmid. Das Laufspiel hat in Stuttgart ohnehin gut funktioniert – auch dank des Neuzugangs Dwayne Milton. Der US-Boy erlief bei den Schwaben gleich seinen ersten Touchdown der Saison – und wird gegen Gießen sicher den einen oder anderen weiteren folgen lassen wollen.

Das Passspiel war hingegen trotz des Touchdown-Passes von Ersatzquarterback Adrian Zimmermann auf Jonas Bezold noch ausbaufähig – was aber auch auf das Fehlen des gesperrten Stammspielmachers Philipp Kettl zurückzuführen war. Kettl hat seine Sperre nun aber abgesessen und steht gegen Gießen wieder zur Verfügung. Die Razorbacks freuen sich laut Schmid „auf die Herausforderung und ein spannendes Spiel“. Das Feld für eine gelungene Revanche ist also bereitet. (Andreas Daschner)