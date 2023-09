Fursty Razorbacks: Im Heim-Finale gegen Regensburg geht’s um Platz zwei

Von: Andreas Daschner

Die Fahnen hoch halten wollen die Footballer der Fursty Razorbacks auch am Samstag gegen Regensburg, wenn sie sich mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz sichern können. © Peter Weber

Das letzte Heimspiel der laufenden Zweitliga-Saison am Samstag, 16 Uhr im Ländestadion wird zu einem kleinen Finale für die Fursty Razorbacks.

Fürstenfeldbruck – Gegen die Regensburg Phoenix geht es für die Brucker TuS-Footballer um Platz zwei in der Süd-Gruppe. Für den können sich die Brucker zwar nichts kaufen. Nach dem fünften Platz der Vorsaison wäre es aber ein gelungener Abschluss vor heimischem Publikum, bevor am kommenden Sonntag das letzte Saisonspiel auswärts in Pforzheim ansteht.

Die Chance auf Platz eins und die damit verbundene Relegation zur 1. Liga GFL sind denkbar gering. Spitzenreiter Kirchdorf müsste dazu schon beide noch ausstehenden Saisonpartien verlieren, die Razorbacks ihre verbleibenden Spiele gewinnen. Gegen Regensburg soll der Sieg aber auf jeden Fall her. Denn die Brucker haben noch eine Rechnung offen. Beim Hinspiel in Regensburg mussten sich die Brucker denkbar knapp mit 19:21 geschlagen geben. Gelingt am Samstag aber ein Sieg mit mindestens drei Punkten Abstand, ziehen die Brucker an den Phoenix vorbei und Platz zwei ist ihnen aufgrund des besseren direkten Vergleichs dann nicht mehr zu nehmen – unabhängig vom Ausgang der Partie in Pforzheim.

Schlechte Erinnerungen an das Hinspiel

Die Partie in Regensburg haben die Razorbacks aber nicht nur wegen der Niederlage in schlechter Erinnerung. Bei der Pleite verloren sie auch Quarterback Philipp Kettl verletzungsbedingt für die restliche Saison. Weil sich auch Ersatzmann Adrian Zimmermann in ein Auslandssemester verabschiedet hat, sollen jetzt U19-Spielmacher David Elssel und Routinier Jari Koperski die Kastanien aus dem Feuer holen.

Angesichts der starken Regensburger Angriffsreihe gilt der Blick von Brucks Chefcoach Lukas Schmid aber auch der anderen Seite des Spielfeldes: „Unsere Defense wird alle Hände voll zu tun haben“, vermutet er. Die Verteidigung der Razorbacks war diese Saison aber schon oft Schlüssel zum Erfolg. „Wir haben noch eine offene Rechnung die wir begleichen wollen“, sagt Schmid. Für alle, die das nicht persönlich im Ländestadion verfolgen können, wird es einen Livestream geben. Den Link dazu gibt’s hier. (Andreas Daschner)