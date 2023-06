American Football: Fursty Razorbacks stürmen im Dauerlauf an die Spitze

Von: Andreas Daschner

Nicht zu stoppen: Neuzugang Dwayne Milton erzielte in Frankfurt drei Touchdowns. © Peter Weber

Drittes Spiel, dritter Sieg: Die Footballer der Fursty Razorbacks marschieren in der 2. Bundesliga (GFL2) weiter forsch voran.

Fürstenfeldbruck – Auch GFL-Absteiger Frankfurt Universe konnte die Mannschaft von Cheftrainer Lukas Schmid nicht aufhalten. Am Ende stand ein deutlicher 42:21 (21:7)-Erfolg. „Der Lauf hat wieder gut funktioniert“, sagte Schmid nach dem Spiel – und meinte damit den Auftritt der Running Backs, allen voran Dwayne Milton. Der Neuzugang mausert sich zu einem Juwel für die Tabellenführer vom Brucker TuS. Auch in Frankfurt war der US-Boy nicht zu stoppen und erzielte drei Touchdowns.

Nicht ganz so dominant traten die Brucker beim Passspiel auf, obwohl Quarterback Philipp Kettl auch in Hessen wieder am Steuerruder der Razorbacks stand. „Wir haben unser Passspiel gar nicht so sehr gebraucht“, sagt Schmid. Zwar streute Kettl durchaus den einen oder anderen erfolgreichen Wurf ein. Letztlich konzentrierten sich die Brucker aber darauf, den Ball konstant auf dem Boden zu bewegen – auch weil auf diese Weise die Uhr nicht so oft angehalten wird. „Wir konnten die Zeit runterlaufen“, sagt Schmid.

Zwei Touchdowns für Brucks Quarterback

Auch wenn Kettl diesmal nicht so sehr als Passer in Erscheinung trat, machte er dennoch nachhaltig auf sich aufmerksam. Denn auch er trug das Leder-Ei für zwei Touchdowns in die Frankfurter Endzone. Weitere sechs Punkte gehen auf das Konto von Pavel Simion – ebenfalls per Laufspielzug. Kicker Fabian Hinz hielt sich bei den Extrapunkten schadlos, sodass die Brucker am Ende 42 Zähler auf der Habenseite verbuchen konnten.

Da konnte Schmid am Ende natürlich zufrieden sein – auch wenn er einen oder zwei kleinere Fehler in der zweiten Halbzeit monierte. „Aber ansonsten haben wir das Spiel kontrolliert.“ Auch, weil die Razorbacks besser mit der Hitze zurecht kamen als die hessischen Gastgeber. „Die Temperaturen haben ihnen schon sehr zu schaffen gemacht“, hatte Schmid beobachten. Trotzdem hätten die Frankfurter immer fair gespielt.

Wide Receiver wechselt in die Europaliga ELF

Die Brucker freuen sich nun erst einmal auf ein spielfreies Wochenende, ehe es dann zum vermeintlichen Spitzenspiel in der 2. Liga kommt. Dann erwarten die Brucker die Kirchdorf Wildcats im Ländestadion, die als Mitfavorit auf den Aufstieg in die Saison gestartet ist. Bislang hat die Mannschaft mit einem knappen Sieg gegen Regensburg und einer Pleite in Pforzheim aber nicht überzeugt.

Personell müssen die Brucker zudem ab sofort ohne ihren Wide Receiver Philip Okonkwo auskommen. Der hat sich den Munich Ravens in der Europaliga ELF angeschlossen. „Der Wechsel kam zwar etwas kurzfristig“, sagt Coach Schmid. Dennoch sei man aber stolz, dass ein Razorbacks-Akteur den Sprung auf dieses gehobene Football-Niveau geschafft hat. (Andreas Daschner)