American Football: Fursty Razorbacks schlagen Bad Homburg in Regenschlacht

Von: Andreas Daschner

Die Razorbacks (rote Trikots) sind mit den widrigen Bedingungen besser zurecht gekommen als Bad Homburg. Am Ende stand ein 14:0-Heimsieg zu Buche. © Peter Weber

Bestes Football-Wetter sieht anders aus. Gegen Bad Homburg hatten die Zweitliga-Footballer der Fursty Razorbacks mit widrigen Umständen zu kämpfen.

Fürstenfeldbruck – Die Partie musste kurz nach Beginn für eine halbe Stunde unterbrochen werden – Gewitter. Die Niederschläge erschwerten das Passspiel. Und trotzdem haben die Brucker TuS-Footballer ihre Negativserie von zwei Pleiten in Folge beendet. Gegen die Hessen gelang ein 14:0 (0:0).

Nasser Boden und nasser Ball sind in der Regel schlechte Voraussetzungen für einen Quarterback, um ein geordnetes Passspiel aufzuziehen. Zumal die Brucker auch noch ohne ihren verletzten Stammspielmacher Philipp Kettl auskommen müssen. Für ihn übernahm Adrian Zimmermann das Ruder – und machte seine Sache trotz des Wetters gut. Acht seiner 14 Pässe fanden ihr Ziel, insgesamt machten die Brucker damit 96 Yards Raumgewinn. Zum Vergleich: Bad Homburgs US-Boy Aaron Seward brachte nur sechs seiner Zuspiele an, benötigte dafür aber satte 29 Versuche, und auch der Raumgewinn fiel mit 35 Yards am Ende reichlich mager aus.

Brucks ersatzgeschwächte Offense braucht etwas Anlaufzeit

Kein Wunder, dass Brucks Chefcoach Lukas Schmid konstatierte: „Es kam uns eher entgegen als Bad Homburg, dass das Wetter kaum Pässe zuließ.“ Denn auch wenn die ersatzgeschwächte Offense ein wenig brauchte, um ins Rollen zu kommen – vor allem am Boden waren die Razorbacks den Gästen deutlich überlegen. Und zwar einmal mehr in Person von Dwayne Milton. Der Amerikaner im roten Razorbacks-Trikot trug die Hauptlast im Angriff. 35 Mal bekam er den Ball von Zimmermann in die Hand gedrückt – verbunden mit dem Auftrag, ihn möglichst weit durch die gegnerischen Abwehrreihen zu tragen. Und der US-Boy verstand es, diese Aufgabe umzusetzen.

Am Ende erzielte er satte 190 Yard Raumgewinn – das waren 115 Yards mehr, als die gesamte Bad Homburger Offense zustande brachte. Trotzdem dauerte es bis zum vierten Viertel, ehe die Brucker Bemühungen auch belohnt wurden. Zuvor hatte Tobias Lazar Pech, als gleich alle seine drei Field-Goal-Versuche neben den Torstangen landeten.

Zwei Touchdowns im Schlussabschnitt bringen die Entscheidung

Doch das ließ Milton dann im Schlussabschnitt vergessen. „Da haben wir dann gezeigt, dass es auch ohne Philipp Kettl geht“, freute sich Coach Schmid. Zwei blitzsaubere Angriffsserien vollendete Milton jeweils zum Touchdown. Bei den Extrapunkten hielt sich dann auch Lazar schadlos. Und weil die Abwehr in der Regenschlacht ein Bombenspiel hinlegte, stand am Ende der verdiente 14:0-Erfolg.

Einziger Wermutstropfen: Hans Solberg konnte das Spiel nicht bestreiten. Der zweite US-Boy der Brucker ist verletzt und droht sogar länger auszufallen. Ob er operiert werden muss, sollen Untersuchungen in der kommenden Woche zeigen. (Andreas Daschner)