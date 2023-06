American Football: Frankfurts Überraschungsteam wartet auf die Fursty Razorbacks

Von: Andreas Daschner

Hat im wahrsten Sinne des Wortes einen Lauf: Neuzugang Dwayne Milton (l.) hat sich bei den Razorbacks mit seinen Läufen gleich als Leistungsträger etabliert. © Peter Weber

Die Fursty Razorbacks sind perfekt in die Saison gestartet. Jetzt wollen sie einen Lauf starten. Die nächste Gelegenheit dazu haben sie am Sonntag.

Fürstenfeldbruck – Die einen Hessen sind besiegt, da warten auch schon die nächsten Vertreter aus dem Land des Äppelwoi: Nach ihrem klaren Heimerfolg gegen Gießen müssen die Razorbacks dieses Mal allerdings auswärts ran. In Frankfurt treten die Brucker TuS-Footballer aber immerhin als Tabellenführer der noch jungen Zweitliga-Saison an.

Starke Frankfurter überraschen Brucks Coach

Der klare Erfolg gegen Gießen hat es möglich gemacht: Die Razorbacks stehen in der Tabelle auf dem Platz an der Sonne – punktgleich mit Pforzheim, aber mit dem besseren Punkteverhältnis. Direkt dahinter: Frankfurt Universe. Die Hessen haben bislang erst ein Spiel auf dem Konto, das aber überraschend deutlich mit 40:28 im Hessenduell gegen Gießen gewonnen.

Brucks Coach Lukas Schmid hat seine ursprüngliche Einschätzung der Frankfurter deshalb auch schon korrigieren müssen. „Ich schätze sie inzwischen deutlich stärker als noch vor der Saison ein“, sagt er. In der Vorbereitungsphase habe man wenig über die Hessen gehört. Inzwischen weiß Schmid jedoch, dass Frankfurt den einen oder anderen Star aus den USA ins Universum (Universe) aufgenommen hat.

Razorbacks haben an ihren Schwächen gearbeitet

Die Brucker strotzen als Spitzenreiter aber auch vor Selbstvertrauen. Mit dem Angriffsspiel gegen Gießen war Schmid jedenfalls sehr zufrieden. Das Laufspiel über Neuzugang Dwayne Milton habe die Mannschaft zuletzt gut umgesetzt. „Und auch das Passspiel wird immer besser“, sagt der Übungsleiter. Dass sich gegen Gießen nach einer deutlichen Halbzeitführung der Schlendrian eingeschlichen hatte, das soll in Frankfurt nicht mehr passieren. „Daran haben wir gearbeitet“, sagt Schmid.

Mehr Arbeit als noch gegen Gießen wird wohl auf die Abwehr zukommen. „Frankfurt hat eine starke Offensive, die wir kontrollieren müssen“, sagt Schmid. So soll das große Ziel erreicht werden: weiter ungeschlagen bleiben. Gegen die Frankfurter will Schmid alleine schon deshalb gewinnen, weil die Hessen in der gleichen Gruppe wie Bruck spielen. „Da ist ein Sieg wichtig, wenn wir auch am Ende Erster werden wollen.“ (Andreas Daschner)