American Football: Fursty Razorbacks wollen ein Frauen-Team auf die Beine stellen

Von: Andreas Daschner

Teilen

Nicht nur Männersache: Künftig sollen auch Frauen die Trikots der Brucker TuS-Footballer tragen. © Fursty Razorbacks

Die American Footballer des TuS Fürstenfeldbruck wollen ihr Angebot erweitern. In Zukunft sollen auch Frauen und Mädchen den US-Sport ausüben können.

Fürstenfeldbruck – Football ist ein Sport für harte Männer. Das ist wohl die landläufige Meinung, wenn die schweren Jungs mit ihrer dicken Spielausrüstung krachend aufeinanderprallen. Aber es gibt auch Frauen, die dem amerikanischen Nationalsport frönen. Die Fursty Razorbacks wollen deshalb nun eine Mädchen- und Frauenmannschaft ins Leben rufen.

Etwas mehr als 30 Frauenteams sind derzeit in Deutschland im Spielbetrieb organisiert. Bei gut 20 Vereinen ist außerdem eine Mannschaft im Aufbau. Zu dieser Liste gesellen sich nun auch die Brucker TuS-Footballer. Nachdem sie erst kürzlich eine zweite Herrenmannschaft gegründet haben, gehen sie nun den nächsten Schritt. „Wir wollen als Abteilung weiter wachsen und einer breiteren Schicht von Menschen die Möglichkeit bieten, den Sport auszuüben und sich beim Verein zu beteiligen“, sagt Abteilungsleiter Lukas Dohrmann.

Probetraining im Frühjahr geplant

Die Überlegung, eine Frauenmannschaft aufzubauen, existiere schon länger. Jetzt machen die Brucker Nägel mit Köpfen. Allerdings: „Noch sind wir in der Planungsphase.“ Erst einmal gelte es zu prüfen, wie sich eine weitere Mannschaft mit ihren Trainern und den im Football in der Regel großen Kaderstärken stemmen lasse. Immerhin: „Im Verein gibt es bereits Leute, die sich bei dem Projekt engagieren wollen“, sagt Dohrmann.

Einen ersten Anlauf wolle man in diesem Jahr starten. Vom Spielbetrieb ist dabei allerdings noch keine Rede. „Noch gibt es einige Fragezeichen“, sagt Dohrmann. Eines davon: Finden sich genügend Spielerinnen? Um die Antwort darauf zu finden, wollen die Razorbacks ein Probetraining organisieren, bei dem sich interessierte Frauen am Sport ausprobieren und den Verein kennenlernen können.

Suche nach Namen für das Team läuft

„Dabei wollen wir abklopfen, wie die Resonanz ist“, sagt Dohrmann. Er ist diesbezüglich ganz guter Dinge. „Es gibt im Münchner Umland bereits Frauenmannschaften“, sagt er. Unter anderem haben die Munich Cowboys ein Erstligateam, in Erding ist eine Mannschaft im Aufbau. Dazu kommen bayerische Teams in Erlangen und Kempten. „Ich kann mir daher schon vorstellen, dass Interesse an einer Mannschaft in Bruck vorhanden ist.“

Das Probetraining soll im Frühjahr stattfinden. „Wohl im Zeitraum zwischen März und Mai – vielleicht auch schon etwas früher“, sagt Dohrmann. Je nach Resonanz auf das Projekt. Bis dahin soll auch klar sein, unter welchem Namen die Mannschaft spielen soll. Einen entsprechenden Aufruf haben die Razorbacks in den sozialen Medien gestartet. Einige Vorschläge bislang: Red Diamonds, Razorbees, Lady Hogs oder – wie die Herren – einfach auch Razorbacks. (Andreas Daschner)