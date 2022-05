Frauen-Staffel läuft zum Bayern-Titel: Zwei Puchheimerinnen im Erfolgsquartett

Von: Ludwig Stuffer

Trainer und Schützlinge strahlen nach dem Titelgewinn in Zirndorf um die Wette (v.l.): Karin Dobiasch, Elisa Dangl, Coach Peter Rabenseifner, Michelle Marnau und Franziska Hekele. © Claus Habermann

Bei den bayerischen Langstaffel-Meisterschaften in Zirndorf sprintete die Frauen-Staffel der LG Würm Athletik in 3:56,43 Minuten zu Gold über vier Mal 400 Meter.

Landkreis – Teil des Erfolgsquartetts waren zwei Sportlerinnen des FC Puchheim: Michelle Marnau und Franziska Hekele. Sie gingen zusammen mit ihren Team-Kolleginnen aus dem Landkreis Starnberg Elisa Dangl und Karin Dobiasch an den Start und verwiesen Regensburg (4:19,22 Minute) sowie den TSV Burghaslach (4:44,08 Min.) auf die weiteren Plätze.

Gut in die Freiluft-Saison gestartet sind auch die Männer-Sprinter aus dem Landkreis in Gilching beim 8. landesoffenen Krummes-Ding-Läufermeeting. Auf den so genannten krummen Strecken und damit nicht offiziellen Meisterschaftsdistanzen absolvierte eine Vielzahl der aktuell besten bayerischen Athleten ihre ersten Tests. Nach wie vor sind diese Lauf-Wettbewerbe eine gewisse Tradition im Unterdistanzbereich, um erste Trainingswerte einzuordnen.

Für den SV Germering siegte im Alleingang Laura Meier über 600 Meter der weiblichen U20-Jugend mit 1:45,88 Minuten. In der Männer-Klasse verbuchte Philipp Lober den dritten Rang auf der gleichen Distanz in 1:33,21 Minuten hinter dem bayerischen Hallen-Meister über 800 Meter Johannes Ehrhardt von der LAG Mittlere Isar (1:23,43 Minuten).

Stark vertreten waren bei diesem Meeting auch wieder die Athleten vom FC Puchheim: Einen Tag nach ihrem Titel-Erfolg mit der Staffel wurde Michelle Marnau zunächst undankbare Vierte bei den Frauen über 150 Meter in 18,75 Sekunden hinter der deutschen Staffel-Meisterin Marina Scherzl von der LG Stadtwerke München, die 17,83 Sekunden für die Strecke brauchte. Besser lief es für Marnau über die 300 Meter Hürden. Hier gelang der vielseitigen Puchheimerin ein klarer Sieg in 43,4 Sekunden. Damit hatte sie ganze 2,6 Sekunden Vorsprung auf die Zweite.

Einen fünffachen Triumph feierte der Puchheimer Nachwuchs im 1000-Meter-Bahngehen der weiblichen U14-Jugend: Ida Reiner sicherte sich hier den knappen Sieg mit 6:28,68 Minuten vor Leni Aichinger mit 6:28,70 Minuten, Sophie Roidl (6:28,87 Minuten), Marli Degenhardt (6:39,24 Minuten) und Louisa Stubenrauch (6:58,39 Minuten). (Ludwig Stuffer)