Basketball kompakt: Mammendorfs Frauen schlagen Haching - Männer des SC Gröbenzell unterliegen Schrobenhausen

Treffer: Die Frauen des SV Mammendorf bezwangen die Haching Baskets. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Sieg und Niederlage beim Basketball: Die Frauen des SV Mammendorf fahren gegen Unterhaching Punkte ein. Die Männer des SC Gröbenzell unterliegen in Schrobenhausen.

Mammendorf – Die Frauen des SV Mammendorf bleiben auf Kurs. Mit 59:56 bezwangen sie die Haching Baskets. „Es war ein super Spiel mit einer mega Stimmung in der Halle“, beschreibt Trainer Nico Müller. Zwar habe man es sich unnötig schwer gemacht und es versäumt gut Würfe mit Treffern zu belohnen. „Aber die Einstellung der Mannschaft war auch in schwierigen Phasen perfekt, darum hatte ich nie Bedenken, dass wir den Sieg nicht holen können“, sagt Müller.

Nach einem starken ersten Viertel (20:15) fielen die weiteren Durchgänge deutlich knapper aus (11:10, 8:14, 20:17 aus SVM-Sicht). Zu den Top Scorern aus Mammendorf gehörten Julia Westenrieder mit 15 und Amelie Kayser mit 13 Punkten.



Am letzten Spieltag der Saison, am kommenden Sonntag, geht es für die Schwarz-Gelben zum SB DJK Rosenheim. Dann geht es um Platz zwei in der Tabelle. „Die Ausgangslage ist ganz klar, wer gewinnt, wird Vizemeister. Hierfür werden wir alles geben“, erklärt Müller. Rosenheim sei eine junge, gut ausgebildete Mannschaft. „Aber wenn wir unser Spiel durchziehen, ist die Revanche zum Hinspiel auf alle Fälle drinnen“, meint er.

Basketball: Gröbenzell unterliegt in Schrobenhausen

Gröbenzell – Mit einer Niederlage sind die Bayernliga-Basketballer des SC Gröbenzell von ihrer Auswärtspartie zurückgekehrt. Mit 61:73 unterlagen sie den Green Devils Schrobenhausen. „Aktuell ist bei unseren Spielen leider der Wurm drinnen“, sagt Trainer Marijo Knezevic. Laut ihm liegt der Fehler nicht in der Abwehr. „In der Defensive spielen wir wirklich gut. Die Offensive bereitet uns allerdings, wie auch schon in den letzten Spielen, Schwierigkeiten“, analysiert er.

Nach dem ersten Viertel war es zwar knapp, sah allerdings noch gut aus für die Gröbenzeller. Mit 16:14 konnten sie sich einen kleinen Vorsprung sichern. Die weiteren Viertel konnten sie allerdings nicht für sich entscheiden (11:18, 13:20). Das letzte Viertel endete 21:21-Unentschieden. Zu den Topscorern aus Gröbenzell gehörten Thomas Michael Auerhammer mit 20 und Ben Hebling mit 15 Punkten.

„Nun müssen wir im Training ordentlich durchziehen. Vor allem heißt es einen offensiven Rhythmus zu finden und die letzten zwei Spiele zu gewinnen“, sagt Knezevic. Am kommenden Samstag geht es für die Slama Jama Gröbenzell daheim gegen den HSB Landsberg. Antonia Plamann