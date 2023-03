Handball kompakt: Unterpfaffenhofen behält gegen Verfolger Würm-Mitte die Oberhand

Aus dem Weg: Unaufhaltsam marschierte der SC Unterpfaffenhofen (in Weiß, hier Benno Gnan) zum Derby-Sieg über die HSG Würm-Mitte. Damit ist dem SCU wohl auch der Meistertitel sicher. © Peter Weber

Der SC Unterpfaffenhofen gewann am Wochenende gegen seinen ärgsten Mitstreiter. Gröbenzell holt einen deutlichen Sieg in Gilching.

Landkreis – Gleich drei Derbys mit Teams aus den Nachbar-Landkreisen standen für die Handballer der Region an. Alle drei gingen an die Teams aus dem Kreis Fürstenfeldbruck.

Bezirksoberliga

SC Unterpfaffenhofen - HSG Würm-Mitte 23:18 – Mit ihrem eindrucksvollen Heimsieg gegen den ärgsten Mitstreiter um die Meisterschaft behält der SC Unterpfaffenhofen seine weiße Weste. Wenn sich der SCU beim machbaren Restprogramm keine allzu große Blöße mehr gibt, steht einer direkten Rückkehr in die Landesliga nichts mehr im Weg. Zunächst tat sich der Tabellenführer aus Germering schwer. Doch bis kurz nach der Pause schafften es die Gastgeber auf 14:10 davonzuziehen. Immer wieder stand SCU-Keeper Moritz Kube im Fokus, der sein Team durch sein starkes Auftreten im Spiel hielt. In der 41. Minute gelang ihm sogar nach einer Parade den Ball im gegnerischen Tor zu versenken. Die Gäste hatten wegen einer Zeitstrafe ihren Torwart durch einen Feldspieler ersetzt.

Aber statt für die Vorentscheidung zu sorgen, machten es die Unterpfaffenhofener noch einmal spannend: Würm-Mitte zog zehn Minuten vor Ende mit 17:17 gleich. Aber unter anderem drei Tore von Vitus Batzer in den Schlussminuten sorgten am Ende für den wichtigen Derby-Sieg.

Bezirksliga

TSV Gilching II - HSG Gröbenzell 20:31 – Auch wenn nicht alles glatt, lief hat der Tabellenführer aus Gröbenzell einen am Ende deutlichen Sieg bei der Reserve des TSV Gilching feiern können. Von Beginn an entwickelte sich ein zähes Ringen zwischen den beiden Teams. Die Hausherren verschleppten das Tempo und spielten ihre Angriffe zeitintensiv aus. Hinzu kamen ihre verbalen Attacken gegen den Schiedsrichter, die ebenfalls das Spielgeschehen bremsten. Aber auch die Gäste hatten nicht ihren besten Tag erwischt. Fast 40 Minuten waren davon geprägt, dass Gröbenzell seine Tempo-Angriffe vorschnell abschloss, sodass die Würfe eine leichte Beute des Gilchinger Torhüters wurden. So war die 14:11 Führung der Gröbenzeller bei Halbzeit ein wenig schmeichelhaft.

Doch ab der 40. Minute änderte sich das Bild. Nun waren die Gäste im Spiel und konnten durch leichte Ballgewinne verstärkt ins Tempospiel übergehen und so Tor um Tor vorlegen. Weil auch Keeper Nano Scheutz im zweiten Durchgang nur noch sechs Treffer zuließ, wurde der Sieg doch noch standesgemäß.

SC Unterpfaffenhofen II - HSG Würm-Mitte II 25:24 – Mit viel Glück und einem starken Torwart Florian Vogt hat die Germeringer Reserve ihr Derby gegen die abstiegsgefährdete HSG Würm-Mitte II gewonnen. Nach einem 1:4-Stotterstart gelang es den Gastgebern binnen zehn Minuten eine 7:4-Führung herauszuspielen. Und als Thiemo Bühler in der 42. Minute den Treffer zum 19:12 markierte, schien die Partie gelaufen zu sein. Doch der Gast aus Gräfelfing kämpfte sich zurück. Nur der überragenden Tagesform von Torwart Vogt war es zu verdanken, dass die Germeringer im Spiel blieben. Und trotzdem kam die HSG in der 59. Minute bis auf 24:25 heran. Nun lagen die Nerven beim SCU blank. Doch mit viel Glück verteidigten die Gastgeber die knappe Führung.

Bezirksklasse

TV Bad Tölz - TSV Alling 39:27 – Schon vor Anpfiff war klar, dass die Auswärtsfahrt des TSV Alling nach Tölz schwierig werden würde. Nur ein Mini-Kader, ein Torwart und sieben Feldspieler, stand Trainer Christoph Görke zur Verfügung. Als sich dann auch noch Neuzugang Hannes Rogge im Spiel schwer verletzte und nicht mehr eingesetzt werden konnte, schnürte Görke seine Turnschuhe und unterstütze sein Team auf dem Feld. Und trotz der fehlenden Wechselmöglichkeiten schlugen sich die Allinger wacker und lagen zeitweise sogar knapp in Führung. Aber bis zum Ende reichte die Kraft dann doch nicht. Mit mehr Reserven im Tank zogen die Gastgeber in der zweiten Halbzeit uneinholbar davon. Wolfgang Eichmann