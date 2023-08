Fursty Razorbacks halten Verfolgers erfolgreich auf Distanz

Von: Andreas Daschner

Die Fursty Razorbacks überzeugten mit ihren Touchdowns. © Peter Weber

Zum Spitzenduell reisten die Fursty Razorbacks nach Gießen. Dank eines 21:16-Triumphs behalten sie die alleinige Tabellenführung in der 2. Liga.

Fürstenfeldbruck – Milton zum Ersten, Milton zum Zweiten, Milton zum Dritten. Der Running Back der Fursty Razorbacks stand freilich nicht zur Versteigerung. Aber beim Gastspiel in Gießen war er einmal mehr die tragende Säule im Spiel der Brucker TuS-Footballer. Alle drei Brucker Touchdowns beim 21:16 (21:9)-Sieg gingen auf das Konto des US-Boys. Die Razorbacks verteidigten mit ihrem Sieg gegen die Verfolger die alleinige Tabellenführung in ihrer Zweitliga-Gruppe.

Dass die Brucker in Hessen auf ihr Laufspiel setzten, war nicht nur dem Ausfall ihres Stamm-Quarterbacks Philipp Kettl geschuldet. „Das war ohnehin so geplant“, sagte Brucks Cheftrainer Lukas Schmid. Schon im Hinspiel suchten die Razorbacks ihr Heil gegen die Gießener erfolgreich auf dem Boden.

Und auch im Rückspiel funktionierte das wieder – zumindest in der ersten Halbzeit. Es dauerte nicht lange, da setzte Milton seinen ersten Nadelstich – und was für einen! Bereits im zweiten Spielzug schnappte sich der Brucker Topscorer das Leder-Ei an der eigenen 14-Yard-Linie und trug es über 86 Yards in die Gießener Endzone. Den Extrapunkt setzte Tobias Lazar drauf – 7:0.

Den Anschluss der Gastgeber fabrizierten die Brucker dann selbst. Kurz vor der eigenen Endzone wollten sie einen Befreiungsschlag versuchen. Aber der Snap segelte über den Punter hinweg ins eigene Aus. Für diesen Fehler der Brucker bekamen die Gießener nicht nur zwei Punkte gutgeschrieben, sondern kamen auch noch in Ballbesitz. Letzteres blieb aber ohne Folgen, da die Brucker Abwehr einmal mehr einen starken Tag erwischte. „So was ist zwar ärgerlich, aber es kann passieren“, zeigte sich Schmid nach dem missglückten Puntversuch daher versöhnlich. Zumal die Offense weiter marschierte.

Wieder war es Milton, der diesmal einen vierten Versuch kurz vor der Gießener Endzone zu seinem zweiten Touchdown verwertete. Erneut traf Lazar den Extrapunktversuch. Und damit war die Milton/Lazar-Show an diesem Tag noch nicht beendet. Zwar kamen die Gießener durch einen weiten Pass auf 9:14 heran. Doch die beiden Brucker schafften noch vor der Pause den dritten Touchdown samt Extrapunkt.

Und das war auch gut so, wie sich nach dem Seitenwechsel herausstellte. Denn die Hausherren nahmen einige Umstellungen vor – und prompt fanden die Razorbacks keine Mittel mehr, um auf dem Boden durchzukommen. Dazu kam, dass noch der eine oder andere Spieler verletzungsbedingt vom Feld musste. „Wir waren nur mit 30 Spielern angereist, da hat dann die Tiefe gefehlt“, sagte Schmid.

Letztlich war das aber nicht mehr erheblich. Die Abwehr funktionierte weiter gut und ließ nur noch einen Touchdown zu – zu wenig, um die Razorbacks noch zu gefährden.

