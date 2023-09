Fursty Razorbacks krönen eine starke Saison mit Sieg zum Abschluss

Von: Andreas Daschner

Auch wenn’s nicht so aussieht: Auch am letzten Spieltag haben die Razorbacks noch mal zugepackt. © Peter Weber

Die Fursty Razorbacks beenden die Saison mit einem Sieg: Zum Saisonabschluss bezwang der Vizemeister noch den Gastgeber Pforzheim mit 18:7.

Fürstenfeldbruck – Irgendwie ging es nur noch um die Goldene Ananas: Die Razorbacks standen bereits als Vizemeister der 2. Bundesliga fest und auch für die Gastgeber Pforzheim ging es sportlich um nichts mehr. Die Brucker TuS-Footballer ließen sich dennoch nicht lumpen und setzten ihrer erfolgreichen Saison im finalen Spiel noch das Sahnehäubchen auf – mit einem verdienten 18:7 (7:7)-Sieg.

Gut, ein wenig merkte man es der Partie schon an, dass die sportliche Brisanz fehlte. Das Tempo war nicht so hoch, wie man es von den Razorbacks gewohnt ist. Dazu kam das spätsommerliche Wetter. „Es ist jetzt noch unvorstellbar heiß hier“, sagte Coach Lukas Schmid eine gute halbe Stunde nach Spielende. Umso zufriedener war er am Ende mit dem Auftritt seiner Truppe.

Dabei musste Schmid erneut umstellen. Quarterback David Elssel – ohnehin schon der Ersatz für den Ersatzspielmacher – fehlte nach seinem starken Spiel gegen Regensburg verletzt. Für ihn feierte Routinier Jari Koperski sein Debüt im Razorbacks-Dress. Der Spielmacher, der auch schon für die Munich Cowboys aktiv war, machte seine Sache gut, wie auch Schmid fand.

Entscheidender Spieler war aber einmal mehr – wie so oft – Dwayne Milton. Der US-Boy erreichte zweimal die Endzone und schraubte seine Saisonbilanz damit auf sagenhafte 25 Touchdowns. Den ersten erzielte er gleich in der zweiten Spielminute, beim zweiten narrte er mit einem Lauf übers halbe Spielfeld gleich mehrere Pforzheimer Verteidiger.

Zwischenzeitlich hatten die Gastgeber zum 7:7 ausgeglichen, sich dann aber selbst auf die Verliererstraße gebracht: Die 9:7-Führung der Brucker fiel durch einen missglückten Snap bei einem Puntversuch der Hausherren. Das Leder segelte über deren Endzone hinaus ins Aus – ein Safety, der den Bruckern zwei Punkte brachte. Die restlichen Zähler erzielte Kicker Fabian Hinz mit einem Extrapunkt und einem Field Goal.

Schmid zog am Ende freilich ein positives Saisonfazit, vor allem angesichts des Verletzungspechs der Brucker. „Nur vier von 66 Spielern haben alle zehn Saisonspiele bestritten“, sagt Schmid. Dennoch stand am Ende der Vizetitel.