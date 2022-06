Der FC Bayern ist eine Nummer zu groß für den FC Fürstenfeldbruck

Obwohl sie in Bestbesetzung antraten, konnten die Oldies vom FC Fürstenfeldbruck die weiße Weste des Gegners nicht besudeln. © FC Fürstenfeldbruck

Letztlich chancenlos waren die Ehrenliga-Kicker des FC Fürstenfeldbruck bei der 2:5-Niederlage gegen den FC Bayern.

Fürstenfeldbruck – Zu dem Duell des Oberliga-Tabellenführers aus der Landeshauptstadt gegen den Ligazweiten aus der Kreisstadt konnten beide Ü50-Teams in Bestbesetzung antreten. Bei den Bruckern musste lediglich FCF-Präsident Thomas Griesgraber wegen einer Verletzung passen.

Den Grundstein für die Verteidigung ihrer weißen Weste legten die Kicker von der Säbenerstraße in der ersten Halbzeit, als sie nach zehn Minuten die Initiative übernahmen und von da an den Ton angaben. Die Brucker konnten nur durch Einzelaktionen Nadelstiche setzen – insbesondere durch Klaus Spieleder und Thomas Stadnik. Zwingende Chancen blieben aber aus, bis Bayern kurz vor Halbzeit durch einen Doppelschlag von Michael Mucha (40.) und Markus Wünsche (41.) mit 2:0 in Führung ging.

FCF kommt in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel

Zu Beginn der zweiten Halbzeit stellten die FCF-Oldies ihre Mannschaft um. Routinier Christian Obermeier rückte in die Offensive und Anton Preitsameter vom rechten Mittelfeld ins Zentrum. Die Brucker Oldies kamen nun besser ins Spiel. Trotzdem waren es die Bayern, für die abermals Mucha mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 einnetzte. Doch die Brucker blieben dran und brachten die Abwehr der Gäste immer mehr in Bedrängnis. So konnte Thomas Stadnik in der 54. Minute auf 1:3 verkürzen. Im Anschluss ging es hin und her. Markus Wolf traf in der 59. Minute zum 1:4 für den FCB. Das Spiel war entschieden. Obermeier konnte nochmals auf 2:4 (69.) verkürzen, aber mit dem 5:2 machte Bayerns Efkan Ergün den Sack für den Tabellenführer zu. Am Ende war es ein verdienter Sieg der Bayern-Oldies.

Das von beiden Mannschaften fair geführte Spiel hatte West-Schiri Andreas May gut im Griff. Selbst bei den Oldies zieht der Namen FC Bayern die Zuschauer an. 150 Fußball-Fans verfolgten die Partie, darunter fast die komplette Senioren-B-Mannschaft des FCF, sowie als besondere Gäste der langjährige Geschäftsführer, Leiter der Alten Liga und der Fußballabteilung des SCF, Gerhard Knöchel, sowie Dieter Bernhardt, ehemaliger Amateur-Nationalspieler, bayerischer Auswahlspieler, der für den SCF und jahrelang bei den Bayern-Amateuren spielte. (Dieter Metzler)