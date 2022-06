Packendes Speedway-Spektakel im Olchinger Oval: Mehr als 300 Zuschauer beim Auftakt der German Masters

Motorsport

Der Auftakt der Germann Speedway Masters war ein voller Erfolg. Tausende Motorsport-Fans kamen zu dem Spektakel in Olching.

Olching – Ein Lette ist der erste Sieger einer neuen deutschen Rennserie, die der zuletzt ausgebremsten Speedway-Szene neuen Schwung verleihen soll. Andzejs Lebedevs hat am Donnerstag das Auftaktrennen der German Speedway Masters (GSM) in Olching gewonnen. Weiter geht es am 12. August in Teterow und am 15. Oktober in Dohren, wo im Vorjahr die GSM mit einer Soloveranstaltung ihre Feuertaufe bestanden hatte.

In Olching wurde die richtige Premiere auf dem roten 392-Meter-Oval ein packendes, mit der deutschen Nationalhymne eröffnetes Spektakel vor 3100 Zuschauern. 24 Stunden vor Rennbeginn mit 16 Fahrern aus fünf Nationen am traditionsreichen Fronleichnamstag wurden Olchings MSC-Organisatoren noch mit einer zusätzlichen Herausforderung konfrontiert: Der unverzichtbare Wasserwagen, der für einen tadellosen Zustand der staubigen Piste unverzichtbar ist, hatte irreparabel seinen Geist aufgegeben. Landwirt Ludwig Grandl sprang in die Bresche und stellte seinen eigentlich für Ackerarbeiten bestimmten Tank-Anhänger zur Verfügung. Das Gerät war bei einer nächtlichen Umrüstaktion „renntauglich“ gemacht worden.

Ein Modell wie bei der Formel 1

Das neue GSM-Konzept ähnelt der Formel 1. Pro Renntag gibt es den Einzelsieger, die bei den Autos übliche Konstrukteurswertung wird beim Speedway durch eine Bestenliste der acht teilnehmenden deutschen Vereine ersetzt. Für den MSC Olching waren beim Heimrennen Valentin Grobauer (Passau) und Erik Bachhuber (Obergriesbach) am Start. Beide gehören auch zum Bundesliga-Team des AC Landshut, wo eigentlich Olchings Lokalmatador Martin Smolinski der Kapitän ist. Die Teamwertung gewann Dohren, das gastgebende MSC-Duo belegte Rang fünf.

Smolinski, der Langbahn-Weltmeister von 2018, ist nach einer Hüftoperation noch nicht fit, stand aber trotzdem gestern am Startband. Allerdings drehte er nicht am Gashebel seiner Maschine, sondern kommentierte das Geschehen am Mikro gemeinsam mit Stadionsprecher Philipp Schmuttermayr. Smolis Eurosport-Kollege, die „sprechende Motorsport-Legende“ Norbert Ortenga, moderierte den Livestream im Internet, der erstmals auf einer Großbildleinwand auch im Stadion zu sehen war.

Martin Smolinski witzelt schon über Comeback

Smolinski selbst will sich noch drei Monate Ruhe vom dröhnenden Speedway-Sport gönnen und hat sein Comeback für den Olchinger Maxlrainer-Cup im Oktober geplant. „Obwohl bei meinen Mitbewerbern schon Wetten laufen, dass ich bereits die deutsche Meisterschaft im Oktober bestreite. Aber ich will ihnen den Schock nicht zumuten, wenn ich dort gewinne.“ Martin Smolinski ist der Rekord-Titelträger.

Ohnehin hat der 37-Jährige mittlerweile genug Arbeit mit seiner an der Fritzstraße boomenden Öl-, Reifen- und Tuning-Firma. In der Fan-Rolle legte sich Smoli vor Rennbeginn fest: „Andzejs Lebedevs ist mein Favorit.“ Der 27-Jährige war kurzfristig für das Team MSC Neubrandenburg aus Lettland angereist. Auf die Heimfahrt machte er sich wie vorhergesagt mit dem 2000-Euro-Siegerscheck in der Tasche. (Peter Loder)