Gewalt auf dem Platz: Das ist der Stand bei den Fußball-Amateuren

Von: Thomas Benedikt

Eine rote Karte. (Symbolbild)

Der DFB hat das Lagebild des Amateurfußballs in Deutschland veröffentlicht. Die Zahlen zeigen: Es gibt keinen Grund zur Entwarnung.

Landkreis - Seit der Saison 2014/15 lässt der DFB auf Grundlage der Schiedsrichter-Angaben im Elektronischen Spielbericht (ESB) jährlich ermitteln, wie es mit Blick auf Gewalt und Diskriminierung um die Lage des Amateurfußballs bestellt ist. Die Zahlen für die Saison 2022/23 bewegen sich dabei auf dem Niveau der Vorjahre – auch in Bayern.

„Auch wenn die Zahlen weitestgehend stagnieren, so merken wir auch auf unseren Fußball-Plätzen eine zunehmende Verrohung der Gesellschaft. Die guten Manieren werden zu oft vergessen. Die Zahlen zeigen, dass einige wenige glauben, sich auf unseren Plätzen danebenbenehmen zu können“, sagt Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußballverbands (BFV).

476 Fälle von Gewalt und Diskriminierung

Die Zahlen würden aber auch belegen, dass die ganz große Mehrheit wisse, was sich gehört. „Und diese Mehrheit bitte ich eindringlich darum, ihre klare Haltung auch dann an Ort und Stelle deutlich zu machen, wenn einige Unverbesserliche glauben, unseren Sport mit Gewalt, Diffamierungen und Beleidigungen kaputtmachen zu können und die Menschen, die ihn betreiben, zu verletzen – das passiert mit Worten und auch mit körperlicher Gewalt.“

So wurden in der Saison 2022/23 in Bayern 476 Fälle von Gewalt und Diskriminierung gemeldet (Gewalt: 315, Diskriminierung: 196). Das entspricht bei 185 281 mit dem ESB erfassten Spiele einem Anteil von 0,26 Prozent. Somit verlaufen 99,74 Prozent der erfassten Spiele störungsfrei.

Spielabbrüche nur bei Männern und Buben

Es kam in Bayern zu 87 Spielabbrüchen (0,05 Prozent aller erfassten Spiele) –darunter auch eine Partie mit Landkreis-Beteiligung. Das Kreisliga-Duell zwischen dem SC Fürstenfeldbruck und dem SC Weßling wurde nicht regulär zu Ende gebracht, nachdem ein SCF-Spieler einen Kontrahenten mit einem Faustschlag niedergestreckt hatte.

Insgesamt 52 Spielabbrüche entfielen auf den Herren-Spielbetrieb, der Rest auf die A- bis F-Juniorenspiele, kein einziger auf den Frauen- und Juniorinnen-Spielbetrieb. Die Spielabbruchquote in Bayern liegt leicht unter dem bundesdeutschen Schnitt (0,08 Prozent). Ebenso liegt Bayern bei der Quote der Störungen unter dem bundesweiten Durchschnitt (0,5 Prozent).

Aus den seit 2014 immer umfangreicher erfassten Daten könnten verschiedene Erkenntnisse gewonnen werden, erklärt Kern. „Einerseits, dass Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle die Ausnahme sind, andererseits, dass es nichts schönzureden gibt.“ Ein tragisches Ereignis wie in Frankfurt – dort starb ein 15-Jähriger bei einer Auseinandersetzung im Rahmen eines Fußballspiels – könne auch in Bayern passieren. „Alle müssen sagen, dass kein einzelner der 575 jetzt dokumentierten Opfer auf unseren Fußballplätzen geduldet wird. Wir zeigen mit unserer Null-Toleranz-Politik weiterhin Härte“, sagt Kern.

Schiedsrichter sind weiter im Fokus

Auch die Tatsache, dass Spieler zwar sowohl bei den Tätern als auch bei den Opfern den größten Anteil stellen (Täter: 58 Prozent, Opfer: 49 Prozent), aber die Unparteiischen nahezu nie Täter (Anteil: zwei Prozent), dafür aber in einem Drittel der Fälle Opfer sind (33 Prozent), habe sich in der Saison 2022/23 erneut bestätigt. Das fordere zum Handeln auf.

„Das Bild ist seit Jahren das gleiche“, sagt Verbands-Schiedsrichterobmann Sven Laumer. „Wenn wir aber auch künftig noch Schiedsrichter für einen geregelten Spielbetrieb auf dem Platz haben wollen, muss sich der Umgang massiv verbessern.“ Da sei jeder gefordert. „Die Zeit, Verantwortung auf andere abzuschieben, muss vorbei sein“, so Laumer. (Thomas Benedikt)