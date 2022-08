Gastspiel in Bad Homburg: Fursty Razorbacks müssen Platz drei auswärts klar machen

Von: Andreas Daschner

Philipp Kettl (l.) könnte in Bad Homburg wieder zum Einsatz kommen. © Peter Weber

Die Brucker Footballer der Fursty Razorbacks müssen am Samstag bei den Bad Homburg Sentinels antreten - eine schwierige Aufgabe.

Fürstenfeldbruck – Das Rennen um Platz drei in der Tabelle müssen die Razorbacks in der Ferne gewinnen. Die Heimspiele sind für die Brucker TuS-Footballer bereits beendet. Jetzt müssen sie noch zweimal auswärts ran – zunächst am Samstag bei den Bad Homburg Sentinels. Spielbeginn ist um 17 Uhr.

Bad Homburg ist aktuell Tabellenführer in Gruppe 1 der 2. Bundesliga Süd. Gegen die Gegner aus dieser Gruppe bestreiten die Brucker nur jeweils eine Partie, weshalb die Hessen in dieser Saison bislang eher eine Unbekannte sind. „Wir haben uns Videos angesehen“, sagt Brucks Cheftrainer Lukas Schmid. Der dabei gewonnene Eindruck: „Bad Homburg ist eine solide Mannschaft mit zwei guten Amerikanern – einem im Angriff, einem in der Abwehr.“

Obwohl die Sentinels ihre Gruppe anführen, ändert sich für die Brucker nichts an der Zielsetzung. „Wir wollen die restlichen Spiele alle gewinnen“, sagt Schmid. Das ist eine Voraussetzung, um noch den dritten Tabellenplatz zu erreichen – was auch dann nicht ohne fremde Schützenhilfe geht.

Somit ist auch klar: „Wir spielen in Bad Homburg natürlich auf Sieg.“ Zumal auch das Training unter der Woche gut gewesen sei. Mit welcher Taktik die Brucker das machen, hängt davon ab, wie die Spielmacherposition besetzt sein wird. Stamm-Quarterback Philipp Kettl steht wieder Gewehr bei Fuß, war schon beim Heimsieg gegen Wiesbaden an der Seitenlinie. Schmid schonte ihn aber noch und brachte stattdessen erneut Andreas Berger.

Auch am Samstag steht laut Schmid noch nicht zu 100 Prozent fest, dass Kettl spielt. „Aber wenn er aufläuft, werden wir versuchen, unser Passspiel wieder auszubauen.“ Ansonsten können die Brucker aber auch auf ihr zuletzt starkes Laufspiel und ihre überragende Abwehr bauen. (Andreas Daschner)