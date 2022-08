Auswärts in Gießen: Die Fursty Razorbacks peilen den dritten Platz an

Von: Andreas Daschner

Ein letztes Mal müssen die Fursty Razorbacks auswärts ran. © Peter Weber

Beim letzten Saisonspiel müssen die Fursty Razorbacks noch einmal auswärts ran. Gegner der Brucker sind am Samstag die Gießen Golden Dragons.

Fürstenfeldbruck – Dritter, Vierter oder Fünfter: Eine dieser Platzierungen werden die Fursty Razorbacks am Saisonende bekleiden. Ziel ist freilich das bestmögliche Ergebnis. Doch dazu müssen die Brucker TuS-Footballer nicht nur ihr letztes Saisonspiel am Samstag um 17 Uhr in Gießen gewinnen, sondern auch auf Schützenhilfe hoffen.

„Stuttgart muss Bad Homburg schlagen“, sagt Razorbacks-Coach Lukas Schmid. Die Hessen liegen derzeit zwei Punkte vor den Razorbacks auf Platz drei. Dank des eigenen Sieges in Bad Homburg hätten die Brucker bei Punktgleichheit am Saisonende die Nase vorn – zumindest wenn sie ihre Hausaufgaben machen. „Wir müssen natürlich erst mal in Gießen gewinnen“, sagt Schmid.

Die Gastgeber sind derzeit punktgleich mit den Bruckern. Sie rangieren in der Tabelle wegen des Touchdown-Verhältnisses aber hinter den Razorbacks auf Rang fünf. Damit ist auch klar: Verlieren die Brucker, rutschen sie in die hintere Tabellenhälfte ab. Doch daran will man bei den Razorbacks gar nicht denken. Es gilt weiter Schmids Zielvorgabe: „Alle restlichen Saisonpartien gewinnen.“ Und dann natürlich auf Stuttgart hoffen. (Andreas Daschner)