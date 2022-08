Aushilfsspielmacher der Fursty Razorbacks feiert gegen Wiesbaden seinen ersten Sieg

American Football

Von Andreas Daschner schließen

Gegen die Wiesbaden Phatoms stand die Defensive der Fursty Razorbacks wieder bombensicher. Die Folge: Ein souveräner 16:0-Heimsieg der Brucker

Fürstenfeldbruck – Der lange verletzte Razorbacks-Quarterback Philipp Kettl stand bei der Partie gegen die Wiesbaden Phantoms zwar in voller Montur am Spielfeldrand. Dennoch führte erneut der gelernte Wide Receiver Andreas Berger die Brucker TuS Footballer auf dem Feld an. Sein drittes Spiel als Quarterback – und gleichzeitig der erste Sieg. Die Brucker gewannen am Samstag vor rund 500 Zuschauern im Ländestadion mit 16:0.

„Kettl hätte schon wieder spielen können – wenn er unbedingt gemusst hätte“, sagte Brucks Chefcoach Lukas Schmid nach dem Spiel. Allerdings musste Kettl eben nicht. Berger machte seine Sache gut. „Und jedes Spiel, das Philipp noch aussetzen kann, ist gut“, so Schmid. Denn es minimiert das Risiko, dass seine Schulterverletzung wieder aufbricht.

Holperstart der Brucker Offensive

Ein Spaziergang war der Erfolg gegen die immer noch sieglosen Wiesbadener aber dennoch nicht. Man merkte den Razorbacks schon an, dass Berger kein gelernter Spielmacher ist. Das Passspiel fand nur sehr bedingt statt, meist übergab der Aushilfs-Quarterback den Ball an seine Running Backs Julian Letsche und Georg Rieger. Vor allem Letsche tat sich in der ersten Halbzeit hervor. Er entwischte ein ums andere Mal seinen Verteidigern und erzielte viel Raumgewinn. Gleich im ersten Angriffsversuch bereitete er damit einen möglichen Touchdown vor – den die Brucker dann aber unglücklich vergaben: Rieger verlor Zentimeter vor dem Ziel den Ball. Das Leder-Ei trudelte in die Endzone, wo es sich die Wiesbadener schnappten – Ballverlust statt Touchdown.

Ein ähnliches Bild bot sich am Ende der zweiten Angriffsserie. Dieses Mal produzierten die Brucker den Fumble etwa 30 Meter vor der gegnerischen Endzone. „Und ein Fumble kostet halt oft den Touchdown“, sagte Schmid.

Abwehr ist das Prunkstück der Razorbacks

Doch einmal mehr zeigte die Brucker Abwehr, warum sie heuer das Prunkstück der Razorbacks ist. Sie ließ nur wenige Wiesbadener Spielzüge mit großem Raumgewinn zu und hielt auch in kritischen Situationen stand. Weil Kicker Fabian Hinz außerdem ein Field Goal erzielte, gingen die Brucker trotz des stotternden Angriffsmotors auch mit einer 3:0-Führung in die Pause.

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann besser gespielt und unsere Fehler abgestellt“, sagte Schmid. Zwar hatten sich die Wiesbadener mittlerweile besser auf Letsche eingestellt und konnten den Ballträger immer öfter frühzeitig stoppen. Doch dafür sprang nun Berger ein, der die Spielmacherrolle sehr lauffreudig interpretierte. Zweimal erreichte er damit die Endzone und erzielte zwölf Punkte. Hinz setzte einen Extrapunkt drauf. Das zuvor ausgegebene Ziel der Brucker bleibt somit erreichbar. Schmid: „Drei Siege aus drei Spielen – den ersten haben wir geschafft.“ Jetzt geht es noch nach Bad Homburg und Gießen. (Andreas Daschner)