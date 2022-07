Personalsorgen bei den Fursty Razorbacks: Nach den Spielmachern fehlt jetzt auch noch der Coach

Von: Andreas Daschner

Quarterback Philipp Kettl (l.) fehlt weiterhin. © Peter Weber

Die Vorzeichen für das Spitzenspiel am Samstag gegen die Kirchdorf Wildcats stehen nicht gut für Footballer die Fursty Razorbacks.

Fürstenfeldbruck – Erst haben die Razorbacks ihre Spielmacher verloren und jetzt auch noch ihren Chefcoach. Lukas Schmid fehlte ausgerechnet bei der Vorbereitung auf die Partie gegen Titel-Mitfavorit Kirchdorf am Samstag, 16 Uhr, im Ländestadion. Der Grund: Corona. Ob Schmid am Samstag am Spielfeldrand stehen wird, hängt davon ab, ob er sich bis dahin freitesten kann. Ansonsten wird wohl eine ganze Horde von Übungsleitern das Coaching übernehmen. „Unsere Jugendmannschaften haben ihre Spielzeiten alle schon beendet“, berichtet Schmid – noch etwas verschnupft, aber auf dem Weg der Besserung – dem Tagblatt am Telefon. „Da werden beim Kirchdorf-Spiel dann alle zusammenhelfen.“

Neben Schmid fallen auch weiterhin die beiden Spielmacher Philipp Kettl und Adrian Zimmermann aus. Deshalb wird erneut Wide Receiver Andreas Berger auf ungewohnter Position auflaufen. Ohne gelernte Spielmacher und ohne Coach? „Das heißt noch lange nicht, dass wir das Spiel automatisch verloren geben“, gibt sich Schmid kämpferisch.

Razorbacks zeigen sich trotz aller Rückschläge kämpferisch

Gegen den Favoriten wollen die Brucker nicht nur auf ihre bewährte Abwehr setzen. „Wir haben in Ingolstadt gezeigt, dass wir auch mit Andi Berger als Quarterback punkten können“, sagt der Übungsleiter. Auf der Angriffsserie, die zum einzigen Brucker Touchdown beim Tabellenführer geführt hat, könne man aufbauen.

Es gibt aber auch positive Meldungen von der Verletztenfront der Brucker: Marco Pfrieger, der in Ingolstadt nach einer noch nicht ganz überstandenen Verletzung noch kein grünes Licht von den Ärzten bekommen hatte, wird gegen Kirchdorf wohl wieder auflaufen. Er soll in der Offensive Line dafür sorgen, dass Berger genug Zeit für seine Spielzüge bekommt. (Andreas Daschner)