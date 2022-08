Eine rote Wand fürs letzte Heimspiel: Fan-Aktion soll den Razorbacks gegen Wiesbaden volle Ränge bescheren

Von: Andreas Daschner

Voraussichtlich zum letzten Mal in dieser Saison können Football-Fans Kämpfe um den Ball wie gegen Kirchdorf im Ländestadion sehen. © Peter Weber

Das voraussichtlich letzte Heimspiel der Saison steht den Fursty Razorbacks bevor. Am Samstag kommen die Wiesbaden Phantoms ins Ländestadion.

Fürstenfeldbruck – Spielt er, oder spielt er nicht? Diese bange Frage stellen sich die Footballer der Fursty Razorbacks vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen Wiesbaden. Gemeint ist Quarterback Philipp Kettl, der immer noch angeschlagen ist. Ob er am Samstag ab 16 Uhr im Ländestadion auf dem Platz steht, wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Kettl laboriert immer noch an der Verletzung, die er sich Anfang Juli in Frankfurt zugezogen hat. Einen möglichen Ausfall des Spielmachers wollen die Brucker TuS-Footballer durch ihre lautstarken Fans kompensieren – und am besten auch optisch. Um den Gästen eine rote Wand auf der Tribüne entgegenstellen zu können, bezahlen Besucher mit rotem Oberteil nur den halben Eintrittspreis.

Mit entsprechender Unterstützung wollen die Brucker dann den Grundstein dafür legen, die Saison auf dem dritten Tabellenplatz zu beenden. Drei Siege in den drei noch ausstehenden Spielen - nach der Wiesbaden-Partie müssen die Brucker noch nach Bad Homburg und Gießen reisen - sind dazu ebenso nötig, wie ein wenig Schützenhilfe.

„Aber erst einmal konzentrieren wir uns auf das Heimspiel“, sagt Razorbacks-Coach Lukas Schmid. Die Kontrahenten aus Wiesbaden sind bislang sieglos und stehen mit dem Rücken zur Wand. „Sie haben nichts mehr zu verlieren“, warnt Schmid davor, dass angeschlagene Gegner oftmals die schwersten sind.

„Für uns wird es wichtig sein, dass wir offensiv den Ball wieder besser bewegen“, sagt der Chefcoach weiter. Bei den jüngsten Niederlagen gegen Ingolstadt und Kirchdorf war das noch das Handicap. „Unsere Abwehr hält uns schon die gesamte Saison im Rennen, wir wollen jetzt auch mit dem Angriff unseren Teil dazu beitragen“, sagt Schmid. Eine Rückkehr von Kettl würde dabei sicher helfen. Klappt das nicht, steht wohl wieder Andreas Berger als Aushilfs-Quarterback parat. (Andreas Daschner)