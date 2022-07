Der Taktgeber fehlt im Spitzenspiel: Razorbacks fahren geschwächt nach Ingolstadt

Von: Andreas Daschner

Teilen

Ohne ihren Pass- und Ideengeber Philipp Kettl (am Ball) müssen die Fursty Razorbacks am Samstag beim Ligafavoriten aus Ingolstadt auflaufen. © Peter Weber

Zum Auftakt der Rückrunde in der 2. Bundesliga erwartet die Razorbacks am Samstag, 18.30 Uhr, das Spitzenspiel beim Ligafavoriten Ingolstadt – und dann das!

Fürstenfeldbruck – Die Brucker TuS-Footballer müssen auf Quarterback Philipp Kettl verzichten. Der Spielmacher hat sich noch nicht von seiner Verletzung erholt, die er sich zuletzt im Spiel bei den Frankfurt Pirates zugezogen hatte. Zunächst war bei Kettl von einer Gehirnerschütterung die Rede. Doch dann wurde auch noch eine Schulterverletzung diagnostiziert. Und die setzt den Quarterback, der bis zu seiner Verletzung eine starke Saison gespielt hat, nun weiterhin matt. „Wir hatten gehofft, dass er bereits zum Start in die Rückrunde wieder fit ist“, sagt Brucks Chefcoach Lukas Schmid. „Aber leider wird nun doch noch einige Zeit ausfallen.“

Dabei wäre die Aufgabe in Ingolstadt mit dem Spielmacher schon anspruchsvoll genug. Die Ingolstadt Dukes, die einige Ex-Brucker in ihren Reihen haben, sind in dieser Saison noch ungeschlagen. Sechs Spiele, sechs Siege und bei 266:111 Punkten der beste Angriff der gesamten Liga – so die beeindruckende Bilanz der Oberbayern. Das Hinspiel in Bruck hatten sie aber nur knapp gewonnen. Beim 23:24 hatten sich die Brucker teuer verkauft. Damals war Kettl im Einsatz.

„Jetzt sind die anderen Spieler und die gesamte Mannschaft natürlich mehr gefordert“, sagt Coach Schmid. „Für uns wird es umso wichtiger sein, dass wir geschlossen auftreten.“ Ein möglicher Ersatz für Kettl wird Adrian Zimmermann sein, der den Stamm-Quarterback schon nach dessen Verletzung in Frankfurt ersetzt hatte. Nach einer kurzen Findungsphase führte Zimmermann die Brucker zu einem 61:0-Sieg. (Andreas Daschner)