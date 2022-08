Razorbacks-Spielmacher holt Sieg bei seinem Comeback in Bad Homburg

Von: Andreas Daschner

Der Matchwinner: Quarterback Philipp Kettl (l.) war neben der Abwehr der entscheidende Spieler beim Sieg der Fursty Razorbacks gegen Stuttgart. Er erzielte alle Brucker Punkte. © Peter Weber

Einen ganz wichtigen Auswärtssieg haben die Fursty Razorbacks bei den Bad Homburg Sentinels in der 2. Bundesliga gefeiert.

Fürstenfeldbruck – Er hat wieder gespielt – und die Razorbacks mit einer starken zweiten Halbzeit zum Sieg geführt. Quarterback Philipp Kettl hat in Bad Homburg nach langer Verletzungspause wieder das Ruder bei Brucks TuS-Footballern übernommen und einen 19:13 (0:7)-Erfolg gefeiert. Die Brucker brauchten aber etwas Anlauf, ehe der Motor rund lief.

Mit Kettl an Bord konzentrierten sich die Brucker zunächst auf das zuletzt etwas vernachlässigte Passspiel. „Aber wir taten uns schwer, ins Spiel zu kommen“, sagte Cheftrainer Lukas Schmid nach dem Spiel. Unnötige Strafen trugen ebenso ihren Teil dazu bei wie die Tatsache, dass die Abstimmung zwischen Kettl und seinen Wide Receivern nach der langen Pause noch einer Feinjustierung bedurfte. Oder wie Schmid es formulierte: „Nicht jeder Pass wurde gefangen.“ Julian Letsche machte seine Sache beim Laufspiel zwar gut. Punkten konnten die Razorbacks in der ersten Halbzeit aber nicht – anders als die Hausherren. Die erzielten einen Touchdown samt Extrapunkt und schickten die Brucker mit einem 0:7-Rückstand zum Pausentee.

Razorbacks drehen nach der Pause richtig auf

Die Pause tat den Bruckern gut. Schmid gab eine neue taktische Marschrichtung vor, die letztlich zum Erfolg führte: Jetzt setzten die Razorbacks erst einmal auf ihr Laufspiel. Vor allem Georg Rieger zeigte immer wieder explosive Läufe durch die Mitte. Weil sich die Verteidigung nun vermehrt auf Rieger konzentrierte, hatten Kettl und seine Passempfänger mehr Raum. Und so wurde auch das Passspiel deutlich effektiver, als noch in der ersten Halbzeit. Ihre Punkte erzielten die Brucker aber auf dem Boden.

Den ersten Touchdown erlief Rieger. Fabian Hinz setzte einen Extrapunkt drauf – Ausgleich. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr konnten die Brucker auf dem Spielfeld machen, was sie wollten. Und so drehten die Razorbacks das Spiel noch im dritten Viertel. Dominik Zacher lief in die Endzone zur 13:7-Führung. Dass der Extrapunkt nicht saß, war am Ende nicht mehr entscheidend, denn Kettl höchstpersönlich erreichte im Schlussabschnitt auch noch einmal die Endzone. Bad Homburg gelang nur noch ein Touchdown. Der Sieg hält die Chance darauf am Leben, dass die Razorbacks Bad Homburg in der Abschlusstabelle noch überholen und Dritter werden. Dazu müssen sie am kommenden Wochenende Gießen schlagen, Bad Homburg muss gegen Stuttgart verlieren. (Andreas Daschner)