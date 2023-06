American Football: Perfekter Start in die Saison für die Fursty Razorbacks

Von: Andreas Daschner

Die Razorbacks (rote Trikots) waren stärker: Vor zahlreichen Zuschauer im Ländestadion gelang dem Team ein deutlicher Erfolg gegen die Gießen Golden Dragons. © Peter weber

Einen perfekten Saisonstart haben die Zweitligisten der Fursty Razorbacks in der GFL2 hingelegt. Die Brucker bezwangen auch die Gießen Golden Dragons.

Fürstenfeldbruck – Perfekter Saisonstart für die Zweitligisten der Fursty Razorbacks: Nach dem Sieg zum Auftakt in Stuttgart feierten die Brucker TuS-Footballer auch im ersten Heimspiel einen Erfolg – und was für einen. Mit 49:25 (42:12) fegten sie die Gießen Golden Dragons vor gut 300 Zuschauern aus dem Ländestadion.

Klar, dass Razorbacks-Coach Lukas Schmid nach dem Schlusspfiff zufrieden war – vor allem mit der ersten Halbzeit. „Da haben wir alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“ Dazu zählte auch, wieder mehr Fokus auf das Passspiel zu legen, als noch in Stuttgart. Möglich wurde dies, weil Quarterback Philipp Kettl seine Sperre abgesessen hatte und nun wieder die Kommandos auf dem Feld geben konnte. Ersatz Adrian Zimmermann machte seine Sache in Stuttgart zwar gut. „Aber mit Philipp ist unser Passspiel schon deutlich besser“, sagt Schmid.

Neuzugang passt perfekt ins Brucker Spielsystem

Was nicht heißt, dass das Laufspiel der Brucker heuer zu verachten wäre. Neuzugang Dwayne Milton scheint jedenfalls ein Glücksgriff für die Razorbacks zu sein. „Er passt perfekt in unser Spielsystem“, sagt Schmid über den Running Back, der vergangene Saison in Diensten des späteren Aufsteigers Ingolstadt stand.

Milton war es dann auch, der den starken Auftakt der Gießener konterte. Nach der 6:0-Gästeführung drehte der US-Boy das Spiel mit zwei Lauf-Touchdowns. Weitere sechs Punkte der Gießener hielten die Partie jedoch spannend– aber nur bis zum zweiten Viertel. Da drehten die Razorbacks richtig auf.

Vor allem zeigte sich, die wichtig Kettl für die Brucker ist. Der Spielmacher erlief zwei Touchdowns selbst. Für einen weiteren fand er Jonas Bezold per Passspielzug. Und dazwischen fand Milton auch noch Zeit, einen Befreiungsschlag der Gäste für weitere sechs Punkte in die Endzone zurücktrug. Weil sich auch Kicker Fabian Hinz im gesamten Spiel bei den Extrapunkten schadlos hielt, ging es mit 42:12 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit einen Gang zurückgeschaltet

In der zweiten Halbzeit schalteten die Brucker angesichts des deutlichen Ergebnisses einen Gang zurück – was Coach Schmid allerdings nicht ganz so gefiel. Er fordert von seiner Truppe, auch bei deutlichen Spielständen weiter fokussiert zu bleiben. „Daran müssen wir arbeiten“, sagt er – auch, weil es gegen stärkere Gegner wie Kirchdorf noch einmal eng werden könnte, wenn man das Spiel nicht durchziehe.

Am Ende war das aber nur ein kleiner Wermutstropfen im Sieges-Champagner. Das Ziel, mit zwei Erfolgen in die Saison zu starten, haben die Razorbacks erreicht. Kettls Rückkehr und Miltons Einstand im Brucker Trikot lassen darauf hoffen, dass in den kommenden Wochen weitere Punkte auf die Habenseite der Brucker wandern. (Andreas Daschner)