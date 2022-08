Der letzte Tick hat gefehlt: Ersatzgeschwächte Razorbacks unterliegen Kirchdorf

Von: Andreas Daschner

Umsonst dagegen gestemmt: Die stark ersatzgeschwächten Razorbacks warfen vor rund 500 Zuschauern im Ländestadion alles in die Waagschale. Am Ende waren aber die Gäste aus Kirchdorf siegreich. © Peter Weber

Die ersatzgeschwächten Footballer der Fursty Razorbacks haben das Spitzenspiel der GFL2 gegen die Kirchdorf Wildcats verloren.

Fürstenfeldbruck – Am Ende wogen die Ausfälle doch zu schwer: Ohne ihre gelernten Spielmacher und ohne Chefcoach Lukas Schmid haben die Fursty Razorbacks gegen die Kirchdorf Wildcats zwar aufopferungsvoll gekämpft. Letztlich setzten sich aber die Mitfavoriten auf den Zweitligatitel durch. Bitter: Der einzige Touchdown des Spiels fiel gleich am Anfang.

Kirchdorfs hoch eingeschätzter Neuzugang Jon Cole schnappte sich vor 500 Zuschauern im Ländestadion den Kickoff der Brucker TuS-Footballer und trug ihn postwendend in die Razorbacks-Endzone zurück. Weil auch der Extrapunkt saß, stand es aus Sicht der Brucker also bereits 0:7, noch ehe das Spiel so recht begonnen hatte. Doch das sollte auch schon das einzige Mal gewesen sein, dass die Wildcats die Endzone erreichten. Die weiteren Punkte fielen durch Field Goals im zweiten und vierten Viertel.

Verletzter Quarterback springt als Offense-Coach ein

Ansonsten konnten die Razorbacks auf eine „bärenstarke Defense“ bauen, wie Abteilungsleiter Lukas Dohrmann sagte. Der stand als Berater mit an der Seitenlinie, weil Chefcoach Lukas Schmid wegen einer Corona-Infektion fehlte. Seine Rolle als verantwortlicher Coach für die Offense übernahm Philipp Kettl, einer der beiden verletzten Quarterbacks. „Er hat seine Sache souverän und ruhig gemacht“, lobte Dohrmann.

Kettl gab die Kommandos für seinen Ersatzmann Andreas Berger – eigentlich ein gelernter Wide Receiver. Der machte seine Sache, wie schon in Ingolstadt, gut. Gegen einen Gegner wie Kirchdorf ist gut aber nicht gut genug. „Es hat der letzte Tick gefehlt“, sagte Dohrmann.

Dieser fehlende Tick machte sich in unnötigen Strafen und „zu vielen kleinen Fehlern“ bemerkbar, wie der für die Abwehr zuständige Coach Martin Schmid, Bruder des Cheftrainers, monierte. So habe die Offense den Ball teilweise zwar bewegen können, „aber leider nicht konstant“. Das sorgte laut Dohrmann wiederum dafür, dass das Spiel der Brucker ein wenig zu eindimensional wurde. Jedenfalls sei man Punkten zu keinem Zeitpunkt des Spiels nahe gewesen.

Ergebnis ist deutlicher als der Spielverlauf

Dass das Ergebnis laut Martin Schmid am Ende „höher ausfiel, als man es dem Spielverlauf angesehen hatte“, lag vor allem an der Abwehr, die nur die beiden besagten Field Goals zugelassen hat. Auch Cole hatten die Brucker bis auf den Touchdown zu Spielbeginn abgemeldet. Den Razorbacks spielte dabei in die Karten, dass auch die Kirchdorfer auf ihren Stamm-Spielmacher Glen Cuiellette (Kreuzbandriss) verzichten mussten. Immerhin hatten die Gäste mit Tobias Kanther einen gelernten Ersatz dabei.

Am Ende sieht Dohrmann die Niederlage zwar nicht als entscheidend für das Saisonziel – ein Platz im vorderen Tabellendrittel – an. „Ärgerlich ist es aber trotzdem, wenn man in den Spitzenspielen sein Potenzial nicht voll ausschöpfen kann.“ (Andreas Daschner)