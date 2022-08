Ausfälle und Fehler kosten Rang vier: Fursty Razorbacks verlieren 23:35 in Gießen

Von: Andreas Daschner

Umsonst dagegen gestemmt haben sich die ersatzgeschwächten Razorbacks. © Peter Weber

Die Fursty Razorbacks haben wegen einer Auswärtsniederlage am letzten Spieltag bei Gießen eine Winning Season knapp verpasst.

Fürstenfeldbruck – Die Razorbacks konnten Platz vier in der Tabelle nicht verteidigen. Durch eine 23:35 (9:7) Niederlage am finalen Spieltag bei Verfolger Gießen rutschten die Brucker TuS-Footballer in der Abschlusstabelle auf den fünften Platz ab. Für Auf- oder Abstieg sind beide Ränge zwar bedeutungslos. Trotzdem ärgerte sich Brucks Chefcoach Lukas Schmid.

„Jetzt stehen wir mit fünf Siegen und fünf Niederlagen statt mit einer 6:4-Bilanz da“, sagt der Übungsleiter. Erringt man im Football in einer Spielzeit mehr Siege als Pleiten, spricht man von einer sogenannten Winning Season – etwa: eine gewonnene Saison. Die blieb den Razorbacks verwehrt.

Zahlreiche Ausfälle belasten Brucker Kader

Grund dafür war, dass die Brucker Footballer beim zweiten Spiel in Folge in Hessen nicht so auftraten, wie noch eine Woche zuvor beim Sieg in Bad Homburg. „Das war heute nicht so die Glanzleistung“, sagte Schmid nach Spielende. Allerdings musste der Brucker Chefcoach auch zahlreiche Ausfälle in Angriff und Abwehr verkraften.

Die Punkte erzielten Julian Muth durch einen Safety sowie Georg Rieger, Benedikt Bruckner und Nico Perdek per Touchdowns. Kicker Fabian Hinz setzte einen, Quarterback Philipp Kettl zwei Extrapunkte drauf. Unter anderem um künftig besser auf Ausfälle wie in Gießen reagieren zu können, wollen die Razorbacks nun eine zweite Mannschaft ins Leben rufen. Ansprechpartner ist Lukas Schmid. (Andreas Daschner)