Gröbis erobern sich die Tabellenführung zurück

Von: Dieter Metzler

Lisa Salvermoser erwischte einen Sahnetag. © HDC Gröbenzell

Der HCD Gröbenzell führt die Tabelle in der 3. Bundesliga wieder an. Dazu half der 35:27-Sieg gegen den TSV Wolfschlungen.

Gröbenzell – Im Topspiel beim TSV Wolfschlugen behielt die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger am Ende doch recht deutlich mit 35:27 (19:15) die Oberhand und verdrängte die Schwäbinnen vom Platz an der Sonne. Einen Sahnetag erwischte dabei Lisa Salvermoser, die mit sieben Toren großen Anteil an diesem Erfolg hatte.

Es wurde das im Vorfeld von Weidinger befürchtete enge Spiel. Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und gingen schnell mit 3:0 in Führung. Bereits nach drei Minuten sah sich Weidinger zu einem frühen Timeout gezwungen, um seine Mädels aufzuwecken. „Die haben ja losgelegt wie die Feuerwehr“, so Weidinger. „Da musste ich bei meinen Mädels erst einmal Ruhe reinbringen, was dann ja auch gefruchtet hat.“

Nach neun Minuten hatten die Gröbis ihre Nervosität abgelegt und zum 5:5 ausgeglichen. Danach konnte sich keine Mannschaft absetzen. Erst in den letzten drei Minuten des ersten Durchgangs gelang den Gröbis mit vier Treffern in Serie ein Vier-Tore-Vorsprung. „Da hatten wir kontinuierlich unsere Abwehr verbessert“, berichtete der Trainer. Und auch vor des Gegners Tor habe man konsequent jede Chance genutzt.

Hellwach kehrten die Weidinger-Mädels zu den zweiten 30 Minuten zurück und bauten den Vorsprung gleich von vier auf sieben Treffer aus. Allerdings ohne Isabel Kattner, die fünf Minuten vor der Pause die Rote Karte gesehen hatte. „Ich habe es nicht gesehen, aber sie soll einer Spielerin einen Stoß in der Luft verpasst haben“, berichtete Weidinger.

Angeführt von Saskia Putzke wurde jeder Fehler des Gegners gnadenlos bestraft. Davon erholte sich Wolfschlugen nicht mehr. Der HDC kontrollierte das Spiel und hielt die Gastgeberinnen auf Distanz. Er baute den Vorsprung bis auf zehn Treffer aus. Selbst zwei Timeouts ihres Trainers Marco Malo konnten den Sturmlauf der Gröbis nicht unterbinden.

So eng das Match auch in den ersten 30 Minuten verlief, so souverän spielte der HCD sein Pensum in den zweiten 30 Minuten herunter. Ausschlaggebend dürfte auch gewesen sein, dass die Trefferausbeute sich auf mehrere Schultern verteilte. Dadurch war die Mannschaft nur schwer auszurechnen. Nicht aufzuhalten waren vor allem die beiden Außen, Salvermoser und Nittel. Daneben waren Kreisläuferin Verena Obermeier und Kirsten Walter jeweils fünf Mal erfolgreich, sowie Jana Epple und Antreiberin Saskia Putzke, die jeweils viermal trafen.

Am Samstag muss der HCD im Heimspiel gegen Erlangen zum zweiten Mal in der Saison nach Bruck in die Wittelsbacherhalle ausweichen. Die Paul-Barth-Halle ist für eine andere Veranstaltung reserviert. (Dieter Metzler)