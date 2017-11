Im siebten Anlauf den Traumvom ersten Zweitliga-Punkt erfüllt

HANDBALL 2. Bundesliga

Im siebten Anlauf ist den Aufsteigerinnen des HCD Gröbenzell der erste Punktgewinn in der 2. Bundesliga gelungen. Mit einem 27:27 gegen Herrenberg beendeten die Gastgeberinnen um Cheftrainer Hendrik Pleines vor 350 Zuschauern in der Wildmooshalle eine lange Durststrecke. Doch es wäre sogar mehr drin gewesen.

Gröbenzell– Die Gröbis lieferten dem Tabellensiebten in den zweiten 30 Minuten einen großen Kampf. Ihn habe das nicht überrascht, sagte Herrenbergs Trainer Ogu Nwagbara hinterher und gestand ein: „Ein Sieg für Gröbenzell wäre nicht unverdient gewesen.“ Freilich hätte er gerne gewonnen, erwiderte Pleines. Sein Team hatte auch die Möglichkeit dazu. „Aber genauso gut hätten wird auch verlieren können.“

„Wir sind einfach nur unfassbar froh, dass wir den ersten Punkt in der zweiten Liga eingefahren haben“, freute sich der HCD-Coach dennoch den Teilerfolg. Fünf Jahre sei darauf hingearbeitet worden. Er hofft nun, dass die Gegner häufiger sagen werden, wie schwer es sei, in der Wildmooshalle zu gewinnen.

Nach achtwöchiger Abstinenz in der eigenen Halle fieberten Zuschauer und Mannschaft gleichermaßen der Partie entgegen. Hallensprecher Markus Watzlawick heizte zusätzlich die Stimmung an. So sprühte das HCD-Team vor Ehrgeiz. Die Gäste aus der Nähe von Stuttgart reagierten darauf aber unbeeindruckt. Sie schlugen zurück und führten plötzlich mit drei Toren Vorsprung. Mitte der ersten Halbzeit aber zeigten die Gröbis ihre Zweitligareife und erarbeiteten sich ihrerseits ein Sechs-Tore-Polster. Doch dann trafen die Gröbis minutenlang nicht mehr. Am Ende der ersten 30 Minuten war der Vorsprung auf zwei Treffer zusammengeschmolzen. Als das Plus endgültig verspielt war, lief die Begegnung auf ein Herzschlagfinale hinaus. Die Führung wechselte ständig. Vier Minuten vor Schluss brachte Vera Balk das HCD-Team ein letztes Mal mit 27:26 nach vorn. Dann hielt Torhüterin Steffi Brandl einen Siebenmeter der Gäste. Doch zweieinhalb Minuten vor Schluss gelang Herrenberg das 27:27.

Dieter Metzler