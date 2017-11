Unglückliche Pleite für die Panther

HANDBALL 3. Bundesliga

Die Mini-Serie der Panther ist gerissen. Beim Vorjahres-Vizemeister Heilbronn-Horkheim kassierten die Drittliga-Handballer des TuS Fürstenfeldbruck nach zuletzt drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage. Die fiel mit 25:26 (9:11) aber denkbar knapp aus.

Fürstenfeldbruck– Für zwei Panther war die unglückliche Pleite besonders bitter: Coach Martin Wild war schon über ein halbes Dutzend Mal in Horkheim - auch schon während seiner aktiven Zeit. „Ich habe da nie etwas geholt, und dann waren wir diesmal so nah dran...“, sagte er nach dem Schlusspfiff. Kaum besser dürfte es Sebastian Meinzer gegangen sein, der zum tragischen Helden der Partie wurde.

Achtmal hatte der beste Torschütze der Brucker schon getroffen, unter anderem auch zum 25:26-Anschluss. Sekunden vor Schluss bekam er dann die Chance zum Ausgleich. Beschert hatte diese ihm der starke TuS-Torhüter Michael Luderschmid mit einer Parade gegen Horkheims Besten, Pierre Freudl. Sekunden vor dem Ende holte Meinzer noch einmal zum Wurf aus - und verfehlte das Tor um Zentimeter.

Einen Vorwurf wollte Wild seinem Goalgetter aber nicht machen. „Er war der beste Spieler auf dem Feld, und es war auch in dieser Situation richtig, den Wurf zu nehmen“, sagte der Übungsleiter. Mit dem etwas zu schief eingestellten Visier habe der Rückraumschütze es verpasst, „seinem starken Spiel die Krone aufzusetzen“. Der Fehlwurf war andererseits aber auch symptomatisch für den einzigen Kritikpunkt, den Wild hatte: „Wir haben ein bisschen zu viele freie Würfe liegen gelassen.“

Ansonsten hatte der Panther-Dompteur ein „intensives, gutes und emotionales Spiel“ erlebt. Oft standen dabei auch die Unparteiischen im Mittelpunkt, die sich immer wieder umstrittene Pfiffe auf beiden Seiten leisteten. Viele Zeitstrafen brachten Hektik ins Spiel. Erstes Opfer wurden die Hausherren, als mit Jan Zerweck kurz vor der Pause einer der besten Horkheimer Torjäger nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe vom Feld musste.

Bis dahin hatte sich eine extrem enge und spannende Partie entwickelt, in der der TuS sogar dreimal in Führung gehen konnte, und zwar jeweils zum 3:2, 4:3 und 5:4. Dennoch ging es mit einem knappen Zwei-Tore-Rückstand in die Pause. Und dem liefen die Panther dann nach dem Seitenwechsel fast beständig hinterher. Auch ohne Zerweck zogen die Gastgeber zwischenzeitlich auf 19:15 davon.

In einer Auszeit nordete Wild seine Spieler dann wieder ein. Auf mehr als zwei bis drei Tore konnte der Vorjahres-Vize danach nicht mehr davonziehen. Recht viel näher ließ er den TuS aber auch nicht mehr kommen - zumindest bis zum Herzschlagfinale mit Meinzers bitterem Fehlwurf. Viel Zeit zum Trübsal blasen bleibt dem TuS aber nicht. Am Samstag geht es schon zuhause gegen Pfullingen weiter.

Andreas Daschner