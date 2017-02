Fan-Proteste und Formfehler: TuS will Revision einlegen

Die 3. Bundesliga nach dem Handball-Urteil

Das Bundessportgericht des Deutschen Handball-Bundes (DHB) hat den 13-Punkte-Abzug gegen den TuS Fürstenfeldbruck in der 3. Bundesliga bestätigt. Doch die Spielerpass-Affäre ist damit längst noch nicht zu Ende.

Fürstenfeldbruck – Martin Wild macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. „Selbst mir fällt es immer schwerer, die Motivation aufrechtzuerhalten. Ein Schock folgt dem nächsten“, sagt der Trainer des TuS Fürstenfeldbruck. Seine Drittliga-Handballer erfuhren am Dienstagabend auf der Internetseite von handballworld.com über die Entscheidung des Bundessportgerichts. Der 13-Punkte-Abzug bleibt bestehen, die Brucker befinden sich in der 3. Bundesliga weiter nur knapp vor der Abstiegszone. „Dass wir das aus dem Internet erfahren mussten, ärgert mich fast genauso“, schimpft Wild. Auf der Facebook-Seite des TuS laufen die Fans mittlerweile Sturm gegen das Urteil.

Dabei hat das Gericht sein Urteil bereits am 24. Januar gefällt. Mit dem Verkünden ließ es sich aber Zeit. Selbst bei TuS-Justitiar Max Gutsche ist noch keine schriftliche Ausfertigung per Post eingegangen. Dennoch hat sich der beim TuS selbst sportlich aktive Rechtsanwalt mit der Begründung schon befasst. Sein Urteil: „Juristisch scheint alles sauber zu sein. Aber es sind natürlich auch Wertungen drin, an denen wir ansetzen können.“ Gutsche wird mit dem Verein nun aller Voraussicht nach in Revision gehen. „Wir werden uns zusammensetzen und das weitere Vorgehen abklären“, erklärt Abteilungsleiter Philipp Ruhwandl an.

Stark vereinfacht gesagt, beruht die Ablehnung des Gerichts vor allem auf der Einschätzung, dass der beanstandete Spielerpass von Alexander Leindl nicht das entscheidende Kriterium für eine Spielberechtigung sei. Das Dokument habe „keine konstitutive Wirkung“, heißt es im Urteil. „Dann verstehe ich aber nicht, wieso wir überhaupt die Pässe vor der Saison zur Überprüfung an den DHB schicken müssen“, sagt Wild. Der jetzt 19-jährige Leindl, dessen Mutter Sibylle vor 20 Jahren beim HCD Gröbenzell bereits Zweitliga-Luft geschnuppert hatte, war bis Saisonbeginn im September noch mit einem Doppelspielrecht ausgestattet. Bis dahin durfte er sowohl für den TuS als auch seinen Ex-Verein SC Unterpfaffenhofen spielen. Strittig ist nun, ob der TuS oder der Verband für die Ausstellung einer weiter reichenden Spielberechtigung zuständig ist. Zumindest wurde die zum Saisonbeginn vom Verband verlangte und vom TuS auch eingereichte Kaderliste mit den Namen aller Spieler zunächst nicht beanstandet.

Die Brucker müssen nun weiter mit der Ungewissheit leben, ob sie die Zähler jemals wiederbekommen. Wild tut sich deshalb schwer, auf sportlicher Ebene an eine Trotzreaktion seiner Akteure zu glauben: „Wir mussten in dieser Saison schon so viele Nackenschläge einstecken.“ Eine Spielzeit zuvor hatte der TuS als Vizemeister der Ost-Gruppe freiwillig auf die Aufstiegsrelegation zur 2. Bundesliga verzichtet. Heuer wäre sogar die Meisterschaft und damit der Direktaufstieg möglich gewesen. Einen entsprechenden Lizenzantrag hatte Ruhwandl bereits eingereicht. Nun spielt der TuS in der Süd-Gruppe gegen den Abstieg, hat sich mittlerweile aber wieder trotz des 13-Punkte-Abzugs auf Rang 13 vorgearbeitet.

Der Bayerische Handball-Verband (BHV) hat es sich bei seiner Entscheidung erst am Anfang der Woche deutlich einfacher gemacht. Ohne auf die Sachlage direkt einzugehen, sahen die BHV-Juristen einen Formfehler beim Beschwerdebescheid des zuständigen Spielleiters Klaus-Dieter Sahrmann und hoben deshalb alle Punktabzüge – unter anderem gegen die zweite Mannschaft des TuS in der Landesliga – auf. „Wir gehen davon aus, dass der BHV die Sache nun auf sich beruhen lässt“, sagt Ruhwandl. Doch was nützen dem TuS die wieder zugesprochenen zwei Punkte der zweiten Mannschaft gegen Immenstadt? Der Verlust von 13 Zählern in der 3. Liga wirkt logischerweise deutlich schwerer. „Wir hatten uns diese Punkte hart erarbeitet“, klagt Wild, für den sich die Ablehnung des Einspruchs wie ein weiterer „Schlag ins Gesicht“ anfühlt.

Der indirekt und unverschuldet als Auslöser der Affäre betroffene Leindl will sich sich der ganzen Angelegenheit mittlerweile ebenso wenig äußern wie Brucks amtierender Bürgermeister Erich Raff. Der einstige Chef-Manager und „Übervater“ der TuS-Handballer, der Leindl seinerzeit verpflichtet hatte, ist zwar bei fast jedem Heimspiel dabei. Das Tagesgeschäft der Funktionäre geht jedoch an ihm ebenso vorbei wie an seinem Sohn Alex, der den zwischenzeitlich innerfamiliär übernommenen Managerjob mittlerweile auch wieder abgegeben hat. Raff senior erfuhr von den jüngsten Urteilen erst aus dem Tagblatt. Die Abteilungsspitze „hat mich rausgenommen, deshalb sage ich nichts zu dem Urteil“.

Unklar ist auch, wie sich die Affäre auf die weitere sportliche Zukunft des TuS auswirkt. Vertragsverlängerungen von Trainer und Spielern für die neue Saison sind angesichts der ungewissen Liga-Zukunft völlig offen.

Tobias Huber/Peter Loder

Das Urteil im Wortlaut steht im Internet unter

https://dhb.de/fileadmin/downloads/urteile_beschluesse/2016/Bundessportgericht_-_1._Kammer_4_2016_Urteil.pdf