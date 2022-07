„Ich habe mich hier wohl gefühlt“ - Aleksandar Radukic blickt auf seine Zeit beim Eichenauer SV zurück

So kannten die Eichenauer ihren Chef-Coach Aleksandar Radukic (l.): Die Erfahrungen aus seiner aktiven Profi-Zeit gab der Serbe an seine Spieler weiter. © Hans Kürzl

Aleksandar Radukic hat die Handballer des Eichenauer SV zum Saisonende verlassen Im Interview blickt er auf seine Trainerzeit beim ESV zurück.

Eichenau – Aleksandar Radukic hat Profi-Handball gespielt, unter anderem mit Brixen in der Champions League. Eine Erfahrung, die er als Trainer beim Eichenauer SV weiter gegeben hat. Doch nach fünf Spielzeiten verlässt der Serbe die Starzelbacher in Richtung München. Dass Radukic dem ESV trotz des Wechsels zu Bayernligist Allach 09, wo er mittlerweile offiziell schon tätig ist, verbunden bleiben will, erzählt er im Interview.

Aleksandar Radukic: „Mit der Bayernliga hat der Verein wohl sein Maximum erreicht“

Zweimal aufgestiegen, zweimal abgestiegen – was überwiegt in der sportlichen Bilanz?

Eindeutig die beiden Aufstiege. Nicht nur, weil sie für den Verein und in seiner Geschichte eine große Sache waren. Der Sprung in die Bayernliga war auch immer verdienter Lohn dafür, dass die Mannschaft eine große Saison gespielt hat.

Und die Abstiege?

Mit der Bayernliga hat der Verein wohl sein Maximum erreicht. Die Spielzeiten dort haben der ESV und seine Fans intensiv und gerne erlebt. Aber als Sportler muss man auch mal feststellen können, dass es nicht gereicht hat. Trotzdem war die Mannschaft immer motiviert. Sie hat gezeigt, dass sie den Platz in der Bayernliga nicht geschenkt bekommen hat. Das haben Siege auch gegen Spitzenteams bewiesen.

Aleksandar Radukic: „Der ESV hat bei Transfers viel Konkurrenz gehabt“

Ist die Konkurrenz im Umfeld von München einfach zu groß?

Es ist schon so, dass Münchner Vereine bei guten Spielern, die etwa zum Studieren in die Stadt gekommen sind, eher die Chance auf eine Verpflichtung bekommen haben. Das konnten dann auch Unterschiedsspieler sein, die eben Aufstieg oder Klassenerhalt mit ausgemacht haben. Man kann es so sagen, dass der ESV bei Transfers viel Konkurrenz gehabt hat.

Das erleichtert die Aufgabe für einen Trainer nicht unbedingt?

Ich bin nie im Unklaren darüber gewesen, was mich im Verein erwartet. Der ESV hat eine sehr engagierte Handball-Abteilung, in der es Spaß gemacht hat, zu arbeiten. Unabhängig vom sportlichen Ziel ist es für mich immer ein Anliegen, den Spielern in ihrer Leistung einen persönlichen Schritt nach vorne zu ermöglichen. Ich glaube schon, dass das in Eichenau gelungen ist.

Aleksandar Radukic: „Die menschliche Seite hat beim ESV gepasst“

Trotzdem wird es manchmal eine klare Ansage gebraucht haben?

Ganz sicher, ja. Kritik gehört dazu, aber da habe ich immer von meiner Erfahrung als Profi profitiert. Wenn Du einem Spieler selbst vormachen kannst, was er ändern oder besser machen kann, akzeptiert er das viel nachhaltiger als wenn man nur mit verschränkten Armen an der Seitenlinie steht. Aber wenn man die Kritik angebracht hat, muss es damit auch gut sein. Ebenso dazu gehört das Lob – für eine gute Aktion im Spiel, im Training.

Was ist Ihr persönlicher Eindruck aus solchen Momenten?

Die menschliche Seite hat beim ESV gepasst. Das war schon ein sehr entscheidender Grund, dass ich in Eichenau geblieben bin. Ich habe mich hier wohl gefühlt. Es ist ein Gefühl der Zufriedenheit, das ich im Rückblick auf die fünf Jahre habe. Dazu haben, die Spieler, ein Abteilungsleiter Fink und der Co-Trainer Leukert viel beigetragen. Da sind gute Freundschaften entstanden und man bleibt in einem guten Kontakt. Dafür bin ich dankbar.

Aleksandar Radukic: „Die Mannschaft wird in der Landesliga eine gute Rolle spielen“

Was trauen Sie dem ESV in der neuen Saison zu?

Die Mannschaft wird in der Landesliga eine gute Rolle spielen. Und ich hoffe für den ESV, dass solche Dinge wie die Corona-Beschränkungen oder die Hallenproblematik weniger werden.

Und wie sehen Sie ihre neue Mannschaft, den TSV Allach 09?

Eine Aufgabe, auf die ich mich freue. Eine junge Mannschaft, ein Verein mit einer Jugend, die in der Bundesliga spielt, ein guter Unterbau. Es kann auch ein Vorteil sein. dass ich nun die Bayernliga ein wenig kenne. Das alles im Paket ergibt eine gute Chance, dass Allach den Klassenerhalt in der Bayernliga schaffen kann. Und ich würde mich freuen, den Eichenauer SV dort bald wieder zu sehen.

Das Interview führte Hans Kürzl