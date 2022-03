Nach bitterer Pleite in Landshut: Eichenauer Trainerduo ist völlig bedient

Mit der Leistung seiner Mannschaft konnte Aleksandar Radukic überhaupt nicht zufrieden sein. © Hans Kürzl

In Landshut ist der Eichenauer SV in Abwehr und Angriff überfordert. Das Trainergespann findet für die Leistung klare Worte.

Eichenau – Oft genug konnte das Trainerduo Aleksandar Radukic und Oliver Leukert in dieser Saison ihrer Truppe trotz Niederlage bestätigen, „dass wir sehr wohl bayernligatauglich sind“. Nach der 23:36-Pleite bei der TG Landshut war man auf der ESV-Trainerbank aber bedient: „In Abwehr und Angriff fehlte diesmal jedes Bayernliganiveau“, sagt Leukert.

Zu keinem Zeitpunkt kamen Eichenaus Handballer auch nur ansatzweise in die Nähe einer Siegchance. Besonders frustrierend war dabei: „Die Landshuter mussten sich nicht groß anstrengen, reines Engagement hat ihnen gereicht“ so Radukic. Die Niederlage sei auch in der Höhe völlig verdient gewesen. Mit 13 Toren Differenz hatte der ESV zwar schon zweimal verloren, aber dabei noch nie 36 Gegentreffer kassiert. Dass mit Kapitän Claudio Riemschneider, Thomas Steinherr, Chris Lieb, Moritz Bauer und Florian Lutz gleich fünf wichtige Spieler fehlten, wollte das Eichenauer Trainerduo nicht gelten lassen. Man habe trotzdem ein starkes Team auf die Platte geschickt.

So aber mussten sich die Eichenauer mit kleinen Lichtblicken zufrieden geben. Die beiden A-Jugendspieler Niklas Huber – mit fünf Treffern erfolgreichster Werfer – und Tim Lippert haben sich für weitere Einsätze in der ersten Mannschaft empfohlen. Zudem feierte der lange verletzte Yannick Schweitzer ein gelungenes Comeback. Im Auswärtsspiel bei HT München (am Samstag, 2. April um 20 Uhr) sowie in den beiden Partien gegen Schlusslicht ASV Cham müsse auf jeden Fall eine Leistungssteigerung her. Da geht es um eine vernünftige Ausgangsposition in den Play-Downs. (Hans Kürzl)