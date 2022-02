Eichenau kehrt mit Rumpftruppe in den Spielbetrieb zurück - Auftakt gegen die SG Regensburg

Die Einstellung stimmt laut Chef-Coach Aleksandar Radukic bei den Eichenauern Handballern. © Hans Kürzl

Wenn am Samstag der Spielbetrieb in der Handball-Bayernliga wieder startet, hat der Eichenauer SV nur einen Mini-Kader zur Verfügung.

Eichenau – Maximal neun Spieler wird der Eichenauer SV zu seinem Re-Start in der Handball-Bayernliga auf die Platte bringen können. Dennoch sieht man sich für das Heimspiel am Samstag, 18 Uhr in der Budriohalle, gegen die SG Regensburg nicht chancenlos. Auch wenn die Oberpfälzer die oberen Play-Off anpeilen – im Hinspiel hat der ESV bewiesen, dass er mit ihnen mithalte kann. Erst zwölf Sekunden vor Schluss kassierte man den Gegentreffer zur Niederlage. Zudem hat Chefcoach Aleksandar Radukic eine Art Trotz in seiner Mannschaft wahrgenommen – gegen die Pandemie, gegen Verletzungspech. „Die Grundstimmung ist positiv“, sagt Radukic.

Auch die Eichenauer hatten in der Vorbereitung mit Corona zu kämpfen. Es gab einen positiven Fall, ebenso einen Spieler, der als Erstkontakt eingestuft wurde. Dazu kam noch, dass sich Keeper Michael Trapp die Nase gebrochen hatte. Das ist zwar soweit verheilt, aber es ist fraglich, ob er bereits wieder vollkommen fit ist, „Die Vorbereitung war also nicht optimal“, sagt Radukic. Aber das werde so oder ähnlich auch auf die Konkurrenz in der Bayernliga zutreffen.

Vor den Starzelbachern liegt ein dichter Spielplan

Ein Grund, an Absage zu denken, war das aber nicht, „Schon deshalb, weil es bei einem Nachholtermin beim Kader noch enger aussehen kann“, so Radukic. Das Programm des ESV mit fünf Nachholspielen lässt wenig Spielraum zum Taktieren. Zumal bei jeder Partie der Unsicherheitsfaktor besteht ob nicht durch zu viele positive Test bei einem der beteiligten Teams eine kurzfristige Absage nötig wird.

In der Halle selbst wird der Eichenauer SV den Zugang für die Fans auf größtmögliche Sicherheit fahren. Nur Dauerkartenbesitzer und aktive Handballer anderer ESV-Teams haben Zugang. Und selbst für die gelten strengere Regeln als das übliche 2G-Plus. Denn auch Geboosterte Zuschauer müssen sich testen lassen. (Hans Kürzl)