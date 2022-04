Remis macht Hoffnung im Abstiegskampf - Eichenau profitiert von der Stimmung in der Wittelsbacher Halle

Ein Lebenszeichen sendeten die Bayernliga-Handballer des Eichenauer SV. Das Trainergespann (in Schwarz v.l.) Oliver Leukert und Aleksandar Radukic lobte die Moral des Teams. © Hans Kürzl

Mit einem 29:29-Unentschieden gegen den ASV Cham haben die Handballer des Eichenauer SV in der Bayernliga ein Lebenszeichen gesendet.

Eichenau – Zurücklehnen ist nicht in einem Krimi, zurücklehnen ist auch nicht im Abstiegskampf. Dramatik und Drama, Hoffnung und Euphorie, davon bot auch das 29:29 (12:15)-Duell zwischen dem Eichenauer SV und dem ASV Cham jede Menge. Die beiden Tabellenletzten jagten die Fans in der Wittelsbacher Halle – sonst Käfig der Brucker Panther – durch ein Wechselbad der Gefühle.

Dass die Partie für beide Teams eine Art Endspiel war, war in den 60 Spielminuten ständig zu spüren. Die Punkte gegen die direkten Konkurrenten aus dem Süden werden in die Play-Downs mitgenommen, die nur gegen die Nord-Vertreter bestritten werden. Beruhigend war also schon die Ausgangslage nicht. „Nervenschonend war es auch auf der Bank nicht“, kommentierte Eichenaus Co-Trainer Oliver Leukert den Spielverlauf.

Eichenau läuft zunächst hinterher

Ständig hechelte der ESV ein oder zwei Toren hinterher, kam immer wieder heran, nur um den Gast dann wieder Stück ziehen zu lassen. Erst nach einer Viertelstunde gelang erstmals der Ausgleich, durch Jakob Grüner zum 6:6, mit sechs Treffern neben Christian Lieb der erfolgreichste Werfer – frenetisch gefeiert von Bank und Tribüne. Ein Hauch von der Hölle des Südens entstand, die sonst die Brucker Drittligisten anpeitscht.

Doch diesen Moment wussten die Eichenauer da noch nicht zu nutzen. Mancher Abschluss geriet zu nervös, manches Zuspiel zu risikoreich. Das ist ein Problem im Abstiegskampf, aber mit der Vorbereitung erklärbar: Weil die Budriohalle belegt ist, müssen die ESV-Handballer andernorts trainieren. „Drei verschiedene Hallen in der vergangenen Woche“, zählte Chefcoach Aleksandar Radukic auf. Gröbenzell, Unterpfaffenhofen, Fürstenfeldbruck – manchmal war erst am Tag zuvor klar, wo trainiert werden konnte.

Energieleistung in der zweiten Halbzeit

Dennoch rafften sich die Gastgeber in der zweiten Hälfte zu einer Energieleistung auf, die das Trainerduo als gute Reaktion auf die letzten beiden Pleiten wertete. „Die Mannschaft hat sich und uns gezeigt, dass sie Bayernliga kann“, so Leukert. Chef Radukic sprach von einer guten Moral, die Mut mache für das Rückspiel am 23. April.

Die Ausgangsposition hätte nach Grüners 29:28 – erzielt 41 Sekunden vor Schluss – noch ein wenig besser sein können. Die Stimmung in der Halle, die nicht die eigene ist, würde der ESV trotzdem gerne in die Play-Downs mitnehmen. „Wenn es geht“, sagt Leukert, wissend, dass es schwierig zu organisieren sein wird. „Wir haben uns im Pantherkäfig wohl gefühlt, wir würden gerne hier bleiben.“ Die Höhle der Panther, die Hölle des Südens, sie soll den Eichenauern helfen. (Hans Kürzl)