Als Letzter in die Abstiegsrunde: Eichenauer SV verliert auch gegen bislang siegloses Cham

Mit der Leistung seiner Mannschaft konnte Aleksandar Radukic überhaupt nicht zufrieden sein. © Hans Kürzl

Mit der schlechtesten aller Ausgangspositionen gehen die Handballer des Eichenauer SV in die am kommenden Wochenende beginnenden Play-Downs.

Eichenau – Durch die 28:31 (16:12)-Niederlage beim bislang sieglosen ASV Cham rutschte der ESV in der Rangliste der Bayernliga-Abstiegsrunde auf den letzten Platz. Julian Betz mit sieben Treffern und Claudio Riemschneider mit sechs verwandelten Siebenmetern waren die erfolgreichsten Eichenauer Schützen. In der Oberpfalz boten die Eichenauer ein Spiegelbild dieser Saison und ihren Fans ein Wechselbad der Gefühle. Zunächst lagen sie 0:5 nach sieben Minuten zurück, bedingt durch eine Mischung aus Pech bei Lattentreffern, einem guten Chamer Keeper und eigenen technischen Fehlern. „Wir sind da aber ruhig geblieben und haben umgestellt“, schildert Co-Trainer Oliver Leukert die Phase danach. Daraus wurde dann eine insgesamt sehr starke erste Halbzeit, die der ESV mit vier Toren Vorsprung abschloss.

Doch die gute Stimmung konnte man nicht nutzen. Auf der Eichenauer Trainerbank kam man aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Cham brauchte nach dem Wechsel nur drei Minuten für den Ausgleich. „Wir haben das Spiel aus der Hand gegeben, haben es verschenkt“, so Leukert.

Schwierige Saisonvorbereitung rächt sich jetzt

Mit zunehmender Dauer ließen allerdings Kraft und Konzentration bei den ESV-Handballern nach. „Langfristig gesehen war das der Preis für eine sehr unregelmäßige Saison-Vorbereitung“, sagt Leukert. Er ließ aber auch durchblicken, dass das nicht nur an den Umständen der Pandemie lag. Bei dem einen oder anderen sei auch eine eher mangelnde Trainingsbeteiligung festzustellen gewesen. „Dann fehlt halt die Eingespieltheit.“

Zu den Aussichten für die Play-Downs fand Leukert nur ein Wort: „Schlecht.“ In den vier ausstehenden Doppelspieltagen gegen die Nordvertreter der Bayernliga – Heim-und Auswärtspartie sind jeweils an einem Wochenende – gelte es als Team, eine bessere Leistung als gegen Cham aufzurufen. Die Runde beginnt mit der Partie gegen den TV 1861 Erlangen-Bruck, der mit ähnlichen schlechten Voraussetzungen in die Runde geht. Das Heimspiel findet am Samstag laut Handball-Verband um 19 Uhr in der Realschulturnhalle in Unterpfaffenhofen statt. (Hans Kürzl)