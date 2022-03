Der Eichenauer SV schlägt die zweite TuS-Garde und gleicht in der Derby-Bilanz aus

Teilen

Die beiden besten Spieler der Partie im direkten Duell: Hier bremst der Eichenauer Christian Lieb (2.v.l.) unter den Augen seiner Teammitglieder Brucks besten Werfer Linus Ruhwandl. © Hans Kürzl

Der Eichenauer SV hat im Bayernliga-Derby gegen den TuS Fürstenfeldbruck Revanche für die Hinspiel-Pleite genommen.

Eichenau/Fürstenfeldbruck – Punkte gegen direkte Konkurrenten sind doppelt wichtig – egal, ob es um Auf- oder- Abstieg geht. So gesehen gehen die Handballer des Eichenauer SV mit einem etwas besseren Gefühl in die kommenden Wochen als die zweite Mannschaft des TuS Fürstenfeldbruck. Der ESV behielt mit 28:24 (16:13) im Derby die Oberhand.

Zu einem erheblichen Teil lag das an Christian Lieb und seinen elf Treffern. Doch nicht nur dafür holte er sich ein Sonderlob von Co-Trainer Oliver Leukert ab: „Chris hat auch in der Defensive eine gute Arbeit abgeliefert.“ Er habe an diesem Tag auch eine Führungsrolle für die Mannschaft übernommen.

TuS-Trainer: „Wir sind uns selbst im Weg gestanden“

So hielten Lieb und seine Teamkollegen den Kontrahenten aus der Kreisstadt immer auf Distanz, obwohl die Eichenauer durchaus ihre wackeligen Phasen hatten. In der 47. Minute kamen die Brucker sogar bis auf einen Treffer heran. Zum Ausgleich reichte es trotz der jeweils fünf TuS-Tore von Lasse Rehmeyer und Linus Ruhwandl aber nicht.

TuS-Coach Stefan Forstmeier fand dieses Hase-und-Igel-Spiel sehr ärgerlich: „Wie so oft in dieser Saison sind wir uns selbst im Weg gestanden, wenn wir nah dran waren.“ So konnten die Gäste nur vier ihrer sieben Siebenmeter nutzen. „Wir kämpfen mehr mit uns und unseren Nerven“, sagte Forstmeier. Dass er damit im Hinblick auf die Play-Downs zwei Punkte abschreiben musste, kommentierte der TuS-Coach aber eher emotionslos. Für die Klubs aus der Süd-Bayernliga werde es gegen jedes Team aus der Nord-Gruppe sehr schwer.

Eichenau blickt optimistisch auf die Playdowns

Eine Einschätzung, die ESV-Co Leukert nicht teilen wollte. „Wenn wir mit einem einigermaßen kompletten Kader antreten können, brauchen wir uns vor dem Norden nicht verstecken.“ Freilich fügte Leukert auch hinzu, dass die Mannschaft richtig eingespielt sein müsse. Bisweilen habe gegen den TuS die Harmonie gefehlt. Deswegen sie der Gegner immer wieder herangekommen.

Dass man den TuS dennoch auf Distanz gehalten habe, sei psychologisch wichtig gewesen. „Wenn man das aus der Sicht des Modus sieht, war der Sieg wichtig.“ In den Play-Downs tritt man ausschließlich gegen die Nord-Klubs an, nimmt aber die Punkte mit, die gegen die Südkonkurrenz dieser Runde erzielt wurden. Aus dieser Perspektive starten ESV und TuS auf Augenhöhe. Die Bilanz ihrer beiden Partien: je ein Sieg und 50:50 Tore. (Hans Kürzl)