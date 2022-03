Pünktlich zum Abstiegskrimi gegen Cham: Eichenauer Torjäger trifft wieder dank Fan-Unterstützung

Sogar einen eigenen Fanclub hatte Leonhard Reichenberger (3. v.r.) zuletzt gegen Regensburg dabei. © Hans Kürzl

Für die Handballer des Eichenauer SV steht am Wochenende das wichtige Spiel im Abstiegskampf gegen den ASV Cham an.

Eichenau – „Leo Reichenberger führte sehr klug und geduldig Regie“. Kein aktuelles Statement, sondern eine von mehreren positiven Spielkritiken, noch aus der Zeit des 26-Jährigen bei seinem vorigen Verein, dem TSV Schwabmünchen. Dort zählte Reichenberger in der Bezirksoberliga zu den Topscorern – eine Eigenschaft, die er als Neuzugang in der Bayernliga, beim Eichenauer SV, bislang noch nicht so recht auf die Platte bringen konnte.

Doch am vergangenen Wochenende gegen Regensburg konnte er seine persönliche Bilanz von bis dahin acht Treffern auf nun zwölf erheblich auffrischen. „Er hat ein überragendes Spiel gemacht“, lobte ESV-Co-Trainer Oliver Leukert trotz der Niederlage gegen die Oberpfälzer. Leukert musste Reichenberger mit sanftem Nachdruck sogar in Richtung der Tribüne schieben, wo sich der kleine Fanclub des 26-Jährigen während der Partie immer wieder zu Wort gemeldet hatte. „Damit er sich seinen verdienten Applaus abholen“, so Leukert.

Gegen den Tabellenletzten sollen Punkte her

Die Unterstützung der Fans und eine ähnliche Leistung Reichenbergers kann der Eichenauer SV im Heimspiel am Samstag, 18 Uhr, gegen den ASV Cham gut gebrauchen. Die Oberpfälzer gehören als Tabellenletzter zum Kreis der direkten Konkurrenten des ESV.

Dessen Trainer Aleksandar Radukic betont zwar, dass man sich in der Bayernliga durchaus gegenüber Spitzenteams etabliert habe. Aber er weiß, ohne den Respekt vor dem Gegner zu verlieren: „Die Punkte müssen wir gegen Teams wie Cham oder Bruck II holen.“ Schließlich braucht es eine gute Ausgangsposition für die Play-Downs, die Abstiegsrunde. Die soll so ausgetragen werden, dass sich die zwei Vereine an einem Wochenende in Hin- und Rückspiel treffen. (Hans Kürzl)