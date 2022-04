Ukraine-Hilfe ist wichtiger als der Pokal - Panther bei Benefizspiel und im Pokal im Einsatz

Von: Andreas Daschner

Auf eine möglichst volle Halle beim Benefizspiel hofft Panther-Coach Martin Wild. © Peter Weber

Gleich zweimal treten die Panther an diesem Wochenende an: Einmal für den Guten Zweck und einmal für Punkt in der Pokalrunde.

Fürstenfeldbruck – Es wird eine große Handball-Show, aber mit ernstem Hintergrund. Am heutigen Freitag um 19.30 Uhr treten die Panther gegen eine Auswahl des Bayerischen Handball-Verbands (BHV) zu einem Benefizspiel an. Alle Einnahmen gehen an die Ukraine-Hilfe der Aktion Deutschland Hilft. Bereits am Samstag starten die Panther dann in Oppenweiler in die Pokalrunde.

Die Prioritäten bei Panthercoach Martin Wild sind an diesem Wochenende klar abgesteckt. Und sie könnten so manchen überraschen. „Das Benefizspiel ist zwar nur ein Showspiel, aber es ist viel wichtiger als der Pokal am Samstag“, sagt der Trainer der Brucker TuS-Handballer. Angesichts des Kriegs in der Ukraine und des großen Leids, das dadurch verursacht wird, verblassen etwaige sportliche Ambitionen beim TuS-Coach.

Trainer Martin Wild hofft auf eine volle Halle

Bei dem Spiel steht für Wild „alles andere als das Ergebnis im Vordergrund“. Gemeint ist das sportliche Resultat. Das Ergebnis bei den Eintrittsgeldern ist hingegen umso wichtiger. Und da sieht es gut aus. Zehn Euro kostet es, die Partie zu verfolgen, für 20 Euro mehr gibt es sogar noch eine bayerische Brotzeit dazu. „Der Vorverkauf läuft gut“, sagt Wild. Er geht von einer vollen Halle aus.

Die Zuschauer bekommen im Gegenzug eine mehr als interessante BHV-Auswahl zu sehen. Zu Handball-Größen wir Chrischa Hannawald oder Dominik Klein gesellen sich auch eine Handvoll ehemaliger Panther wie Alexander Raff, Martin Wagner oder Johannes Stumpf. Auch Co-Trainer Hendrik Pleines wird gegen seine eigene Mannschaft antreten. Ob Wild ebenfalls aktiv wird, will sich der Panthercoach noch offen halten. Mit einem Augenzwinkern sagt er: „Wenn ich angreife, werde ich am Ende sicher nicht beim Verlierer auf der Platte stehen.“ Auch wenn der Spielausgang Nebensache ist, wollen beide Mannschaften so lange wie möglich ernsthaften Handball zeigen. „Das gehört dazu, damit das Spiel ansehnlich ist und Spaß macht“, sagt Wild.

Auftakt in die Pokalrunde gegen Oppenweiler

Am Samstag, 20 Uhr, folgt dann das erste von sechs Pokalspielen, über die sich die Panther für den DHB-Pokal qualifizieren können. „Anfangs war ich skeptisch“, sagt Wild über den Wettbewerb. Doch das habe sich geändert. Mit Drittliga-Konkurrent Oppenweiler, Derbygegner Erlangen II und dem alten Konkurrenten Horkheim sei man in einer sehr attraktiven Gruppe. Zudem kann Alexander Leindl nach überstandenem Kreuzbandriss wieder Wettkampfpraxis sammeln. Zuletzt zwickte das Knie zwar wieder, sein Einsatz ist am Samstag aber vorgesehen. Fehlen wird in der gesamten Pokalrunde hingegen Lasse Rehmeyer wegen einer Innenbandverletzung.

Im Hintergrund basteln die Panther indessen schon an der neuen Saison – und setzen wieder auf Youngster. Neu nach Bruck kommen Rechtsaußen Valentin Schell und Torhüter Ivan Bilic. Aus der eigenen Jugend stammt Linksaußen Marco Silvestri, der zuletzt mit den beiden anderen für die Allacher Bundesligajunioren aktiv war. (Andreas Daschner)