Benefizspiel gegen ehemalige Handball-Größen: Die Panther spielen für die Ukraine

Von: Andreas Daschner

Wiedersehen im Ligapokal. Wie schon in der Liga treffen die Panther auf den HC Oppenweiler. © Peter Weber

Obwohl die Drittligasaison für die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck schon vorbei, steht noch einiges auf dem Terminplan: der Ligapokal und ein Benefizspiel.

Fürstenfeldbruck – Die Drittligasaison ist vorbei, Ferien haben die Panther aber noch lange nicht. Zum einen steht noch die Ligapokalrunde an, über die sich die Brucker TuS-Handballer für den DHB-Pokal qualifizieren können. Und dann wollen Coach Martin Wild und seine Truppe auch noch ein gutes Werk für die Kriegsopfer in der Ukraine tun. Am ersten April-Wochenende geht es los.

Für die Opfer des Kriegs in der Ukraine gab es schon bei den beiden finalen Ligapartien gegen Blaustein und Neuhausen Schweigeminuten im Pantherkäfig. An der Wand hing außerdem die ukrainische Flagge. Doch das reicht den Panthern nicht. Sie wollen helfen. Und das tun sie mit dem, was sie am besten können: Handball spielen,

Ex-Nationalspieler messen sich mit Brucker Panthern

Es ist also alles andere als ein Aprilscherz, wenn die TuS-Handballer am Freitag, 1. April, um 19.30 Uhr zum Benefizspiel in die Wittelsbacher Halle einladen. Sie treten dabei gegen eine Bayerische Auswahl ehemaliger Handball-Größen an, die es in sich hat. Unter anderem sollen Michael Spatz (ehemals in Großwallstadt tätig), Ex-Nationaltorhüter Chrischa Hannawald und natürlich der eng mit den Bruckern verbandelte Dominik Klein, Weltmeister von 2007, ihre Visitenkarte in Bruck abgeben. Auch ehemalige Panther werden dabei sein. Unter den Gästen wird auch der ukrainische Nationaltrainer Vyacheslav Lochmann erwartet. Er hat mit seiner Familie Zuflucht in Deutschland gefunden.

Der Eintritt kostet zehn Euro, wer 30 Euro investiert, bekommt außerdem eine kleine Brotzeit dazu. Die Einnahmen gehen an die Ukraine-Hilfe der Aktion Deutschland Hilft. Eintrittskarten können online geordert werden, den Link dazu gibt es auf der Facebook-Seite der Panther.

Chance zur Teilnahme am DHB-Pokal

Noch am gleichen Wochenende wird auch der Ligapokal starten. Dort treten 19 Teilnehmer in vier Vierer- und einer Dreier-Gruppe an. Die jeweiligen Gruppensieger haben einen Startplatz im DHB-Pokal in der Tasche – außer es handelt sich um eine zweite Mannschaft. Dann kommt der Gruppenzweite zum Zug. Die Panther treten in einer Gruppe mit Oppenweiler, Erlangen II und Horkheim an. Ursprünglich war statt Horkheim Kornwestheim vorgesehen. „Da haben wir uns aber um einen Tausch bemüht“, sagt TuS-Abteilungsleiter Michael Schneck.

Man wollte andere Gegner als solche, gegen die man bereits in der Drittliga-Saison zweimal gespielt hat. „Das ist interessanter für alle – sowohl für die Zuschauer als auch für die Mannschaft“, sagt Schneck. Mit Oppenweiler ist nun nur ein zuletzt direkter Konkurrent in der Gruppe. Die genauen Spieltermine werden noch festgelegt. Klar ist laut Schneck, dass es am Wochenende, 1./2. April, losgeht. Dass da auch das Benefizspiel steigt, stört laut dem Handballchef des TuS nicht weiter. Abgesehen vom Osterwochenende wird dann durchgespielt. Spätestens am Wochenende, 14./15. Mai, wird feststehen, ob die Panther im DHB-Pokal spielen. (Andreas Daschner)