Das Aushängeschild des Frauen-Handballs: Der HCD Gröbenzell feiert seinen 50. Geburtstag

So fing es an: Im Jahr 1972 formierte sich beim HCD Gröbenzell die erste Handball-Mädchenmannschaft. (Repro) © Dieter Metzler

Grund zu feiern gibt es beim HCD Gröbenzell. Den erfolgreichen Frauen-Handball-Verein gibt es jetzt schon seit 50 Jahren.

Gröbenzell – Eine beeindruckende Entwicklung hat der HCD Gröbenzell in seiner Geschichte genommen. Aus gerade einmal einer Mädchenmannschaft im Jahr 1972 ist mittlerweile – 50 Jahre später – eine echte Größe im deutschen Handball geworden. Und ausgerechnet im Jubiläumsjahr ist den Gröbenzellern auch einer der größten Erfolge in der Vereinshistorie geglückt: der Gewinn der Meisterschaft in der 3. Liga. Doch das selbstgemachte Geschenk, den Aufstieg in die 2. Bundesliga, nahm der HCD nicht an. Gefeiert wird das Jubiläum trotzdem.

Es geht um mehr als nur Platzierungen

Schon der Aufstiegsverzicht zeigt, dass der Klub ein wenig anders tickt als die meisten anderen Vereine. „Bei uns besteht Erfolg nicht zwingend nur aus Platzierungen und Ergebnissen“, sagt Trainer Harald Fischer und fügt hinzu, „sondern auch aus Einsatz und der Mentalität, alles zu geben, sowie einer sozialen Komponente.“ Der Sportliche Leiter Hendrik Pleines, jahrelang selbst HCD-Trainer, ergänzt: „Die Herausforderungen beim HCD nehmen nur Coaches an, wenn sie selbstbewusst sind, mutig Chancen über Risiken stellen und sportlich mit sich im Reinen sind.“ Das ziehe Macher an. „Und das spüre ich an jeder Ecke des Vereins.“

Auch der nunmehr seit zwölf Jahren dem Verein vorstehende Präsident Rüdiger Hoch ist ein Verfechter dieser sozialen Ausrichtung. „Ich kenne viele Spielerinnen, die beim HCD groß und durchweg selbstbewusste Persönlichkeiten geworden sind. Ich bin überzeugt, dass der Handballsport dazu einen wichtigen Beitrag geleistet hat.“ Die überschaubare Größe des Klubs schaffe eine eigenständige Identität, die als Abteilung eines großen Vereins nur schwer möglich wäre. Maßgeblichen Anteil daran haben die vielen engagierten Mitglieder. „Wenn ich Stolz empfinde, dann auf alle Personen, die auf diese Weise den HCD 50 Jahre geprägt und gestaltet haben“, sagt Hoch.

Dambach Werke unterstützten den Klub

Aus der Taufe gehoben wurde der HCD am 19. Mai 1972, als sich eine Gruppe von Handballbegeisterten im einstigen „Waldstüberl“ in Gröbenzell traf. Handball für Frauen und Mädchen bot damals noch kein Verein in Gröbenzell an. Diese Lücke sollte geschlossen werden. Der Verein erhielt den Namen „Handballclub Dambach Gröbenzell“, kurz HCD, benannt nach dem Unternehmen Dambach Werke, das den Verein unterstützte. Im Laufe der Jahre erhielt der Verein dann den Namen „Handballclub Damen Gröbenzell“.

Mit einer einzigen Mädchen-Mannschaft (unter 14 Jahren) begann der Trainings- und Spielbetrieb, damals auf dem Sportplatz der Ährenfeldschule. Der Beitrag betrug damals monatlich 50 Pfennig für Kinder und eine Mark für Erwachsene. Als Vereinsfarbe wurde dunkelblau und gelborange gewählt. Blau ist noch heute die Trikotfarbe der Mannschaften. Und heute ist die Wildmooshalle von den Minis über die Kinder- und Jugendmannschaften bis hin zu den beiden Frauenteams sozusagen täglich gefüllt.

Zweimal schaffte es der HCD in die 2. Liga

Dass sich der HCD eines Tages in der 3. Liga etablieren würde, davon wagte in den Anfangsjahren niemand zu träumen. Nahezu unglaublich war deshalb der Aufstieg in die 2. Bundesliga im Jahr 1989 nach nur zehn Jahren im Spielbetrieb. Halten konnten sich die Gröbenzeller dort aber nicht. Unter Hendrik Pleines und Harald Fischer gelang dem HCD im Jahr 2017 ein zweites Mal der Sprung nach oben – wenn auch nur ein Jahr. Trotzdem habe es einen riesigen Spaß gemacht, sagt Fischer. Parallel kletterte auch die 2. Mannschaft aus der untersten Klasse bis in die Landesliga.

Eine gute Adresse ist der HCD auch in Sachen Jugendarbeit. Zahlten die Mannschaften anfangs viel Lehrgeld, so errang der Nachwuchs im Lauf der Zeit mehrere ober- und südbayerische, bayerische und süddeutsche Meistertitel. Die A-Jugend gehörte von 2017 bis 2019 der Jugendbundesliga an. Und längst spielen Gröbenzeller Talente in der Bundesliga wie Verena Oßwald (Bad Wildungen), Lisa Antl (Borussia Dortmund) oder Leonie Henkel (VfL Waiblingen).

„Wir wollen mit unseren Teams weiterhin Anlaufstelle für die besten Handballerinnen in Gröbenzell und Großraum München sein“, sagt Pleines. Dabei wollen man die erfolgreiche Jugendarbeit der letzten 20 Jahre wieder mehr in den Vordergrund rücken und mehr Mädchen für den HCD begeistern. Pleines formuliert ein klares Ziel: „Wieder jedes Jahr eigene Talente aus dem HCD-Nachwuchs in die Frauenmannschaften integrieren.“ (Dieter Metzler)