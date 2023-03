Handball: Der Eichenauer SV trennt sich nach einer Niederlagenserie von seinem Chef-Trainer

Von: Hans Kürzl

Seine Ansprachen schienen nicht mehr zu fruchten: Chef-Trainer Sofian Marrague (in Weiß) verlässt den Eichenauer SV nach nicht einmal einer Saison. © Hans Kürzl

Trainerwechsel beim Eichenauer SV. Mitten im Abstiegskampf folgen drei Urgesteine auf den geschassten Männer-Trainer Sofian Marrague.

Eichenau – Fünf Niederlagen am Stück waren zu viel. Der Handball-Landesligist Eichenauer SV hat die Reißleine gezogen und den bisherigen Männer-Cheftrainer Sofian Marrague mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben befreit. „Wir danken Sofian für seine geleistete und sehr engagierte Arbeit“, lässt Abteilungsleiter Gerhard Fink verlauten.

Florian Herold hat Klassenerhalt-Erfahrung

Übernehmen soll ein Trio aus Eichenauer Eigengewächsen, das auch als Urgesteine durchgehen könnte. Florian Herold, der bis zu seinem Kreuzbandriss im Frühjahr 2016 Abwehrchef bei den Landesliga-Männern war, weiß als Trainer wie Klassenerhalt geht – mit den Frauen. Die hatte er im Herbst 2016 in der Bezirksliga übernommen und zum Aufstieg geführt. In der Bezirksoberliga gelang der Klassenerhalt ohne große Mühe. Herold wird nun die Chefrolle auf der Bank übernehmen. Zum ersten Mal bereits am kommenden Samstag beim direkten Konkurrenten TSV Landsberg.

Die Verbindung zwischen Platte und Bank soll Claudio Riemschneider halten. Der Kapitän zählt zudem mit bisher 94 Toren zu den Top Zehn der erfolgreichsten Werfer in der Landesliga. In der vergangenen Bayernligasaison des ESV hatte er bereits in einem Spiel den damaligen Chefcoach Aleksandar Radukic als Cheftrainer vertreten.

Panther-Spieler hilft parallel in Eichenau mit

Impulse vor allem im Training soll Manuel Riemschneider setzen, der am Sonntag 26 Jahre alt wird und beim Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck unter Vertrag steht. Von dieser Erfahrung will der ESV profitieren. Laut Abteilungsleiter Fink wird sorgfältig darauf geachtet, dass sich da nichts überschneidet. Bei den Panthern hatte Manuel Riemschneider zuletzt einen Lauf. Er war lange Jahre für den ESV in Landesliga und Bayernliga am Ball. Von dort aus hatte er den Sprung nach Günzburg und in die Dritte Liga gewagt, ehe es schließlich zu Saisonbeginn nach Bruck ging.

Fink erhofft sich von dem Trio neue Impulse. „Manchmal braucht es einen kleinen Schubs und andere Ideen.“ Das ist auch notwendig. Denn der siebte Tabellenplatz, den Eichenaus Handballherren aktuell einnehmen, würde wohl zwei Relegationsspiele nach sich ziehen. Diese Zitterpartien um Ligaerhalt in der Landesliga hatte der ESV letztmals 2014 bestreiten müssen. (Hans Kürzl)