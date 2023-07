Handball: Ex-Brucker Stephan Seitz wird U21-Weltmeister - „Einfach geil, was hier passiert ist“

Ausgelassener Jubel in der Berliner Max-Schmeling-Halle. In souveräner Manier ist das deutsche U21-Nationalteam durch das Turnier marschiert. Im Finale bezwang die Mannschaft die Auswahl aus Ungarn am Ende deutlich mit 30:23 (14:11). © Rene Weiss

Deutschland ist U21-Weltmeister im Handball. Mit dabei war auch ein alter Bekannter aus Fürstenfeldbruck: Ex-Panther Stephan Seitz.

Fürstenfeldbruck – Nach dem ersten ausgelassenen Jubeltaumel und der Pokalübergabe verteilten sich die frischgebackenen Weltmeister am Sonntagabend in der sich langsam leerenden Berliner Max-Schmeling-Halle. Der eine präsentierte hier stolz seine Medaille, der andere erfüllte da Autogramm- und Fotowünsche oder lag sich mit vertrauten Gesichtern glücklich in den Armen. Der ehemalige Brucker Stephan Seitz im frisch gedruckten Weltmeister-Shirt und mit Gold um den Hals hängend verabschiedete Familie und Freunde noch aus der Halle, ehe es gegen 21 Uhr allmählich in die Kabine ging. „Es ist einfach geil, was hier passiert ist“, sagte der 21-Jährige.

Vor zwei Jahren gewann der gebürtige Münchner bereits die U19-Europameisterschaft in Kroatien, jetzt ging es bei der Heim-Weltmeisterschaft noch höher hinaus. „Die EM war schon schön, aber das Turnier im eigenen Land war noch einmal eine ganz andere Hausnummer“, sagte der Linkshänder.

Eine wichtige Rolle bei dem Triumph spielte der frühere Brucker Stephan Seitz (in Weiß). Zwar musste er auf der Rechtsaußen-Position meist dem Gummersbacher Matthes Häseler den Vortritt lassen. Aber wenn Seitz gebraucht wurde, lieferte er starke Leistungen ab. © Rene Weiss

Seitz war Teil eines homogenen, ausgeglichenen 18-Mann-Kaders, den U21-Bundestrainer Martin Heuberger für die Weltmeisterschaft nominierte. „Egal wer reinkam, es passte“, sagte Heuberger zum ausgeglichenen Niveau des Teams. „Jeder stellte sich in den Dienst der Mannschaft.“

Stephan Seitz schlägt sich auch in ungewohnter Rolle gut

Seitz, der seit seinem Wechsel vom TuS Fürstenfeldbruck beim HC Erlangen in der Bundesliga vor allem im rechten Rückraum zum Einsatz kommt, teilte sich im U21-Nationalteam die Position auf Rechtsaußen mit dem Gummersbacher Matthes Häseler. „Mit der Position hatte ich überhaupt kein Problem. Es war mir von Anfang an bewusst, wo ich eingeplant bin, und bei den Nationalmannschaftslehrgängen habe ich ja auch immer auf Außen gespielt“, sagte Seitz zu seinem Positionswechsel.

Der flinke, sprungstarke Häseler erhielt mit Ausnahme der Zwischenrunden-Partie gegen Kroatien den Vorzug in der Anfangs-Sieben. Aber wann immer Heuberger auf Seitz setze, wurde er nicht enttäuscht. Der Ex-Brucker lieferte, wenn er in der Verantwortung stand.

Gegen Frankreich zählte Seitz nicht zum 16er-Aufgebot. „Wir hatten einen 18-Mann-Kader und im Fall einer Nichtnominierung spricht der Trainer mit einem und er erklärt seine Entscheidung. Bei so einem langen Turnier einen Tag frei zu haben, schadet auch nicht“, sagte Seitz, der mit seiner eigenen Leistung „insgesamt zufrieden“ war. „Die viel größere Rolle spielt, dass wir als Mannschaft gut funktioniert haben und erfolgreich waren“, so Seitz.

„Haben konstant gute Leistungen abgerufen und uns am Ende belohnt“

Für die Weltmeister-Mannschaft endet mit dem Heimturnier die Zeit im Junioren-Nationalteam nach zuletzt einem ersten und einem siebten EM-Platz sowie nun dem WM-Titel. „Wir waren im Vergleich zur Europameisterschaft vor einem Jahr viel eingespielter“, erklärte Seitz. Das war der entscheidende Baustein zum Erfolg von Berlin, der beim 30:23-Endspielsieg gegen Ungarn in der besten Turnierleistung der DHB-Auswahl gipfelte.

„Es war nicht einfach nach den deutlichen Siegen in der Vorrunde den Schalter umzulegen. Insgesamt haben wir konstant gute Leistungen abgerufen und uns am Ende belohnt“, blickt der 1,93-Meter-Mann auf den Turnierverlauf zurück.

Jetzt folgt eine Woche ohne Handball auf den Weltmeisterschafts-Triumph. Während eines Urlaubs in Slowenien will Seitz neue Kraft tanken und realisieren, was in den zwei vergangenen Wochen alles passiert ist. „Dann beginnt in Erlangen bereits die Vorbereitung auf die neue Saison. Aber ich will noch einmal mit einem Trainer reden“, sagte Seitz. Eventuell lässt sein neuer Coach Hartmut Mayerhoffer den Weltmeister einen Tick später einsteigen. Der Weg zu WM-Gold hat schließlich Kraft gekostet. (Rene Weiss)