Handball: Shootingstar Florian Scheerer verlässt die Brucker Panther

Von: Andreas Daschner

Teilen

Während es Florian Scheerer (in Schwarz, l.) nach Erlangen zieht, steht Yannick Engelmanns (r.) Abgang zum HT München schon länger fest. Auf ihn treffen die Brucker Panther nun wieder in der 3. Liga. © Peter Weber

Langsam steigt das Handballfieber in Fürstenfeldbruck wieder. Die Panther haben die Vorbereitung begonnen und freuen sich auf eine spannende Saison.

Fürstenfeldbruck – Eine Hiobsbotschaft müssen sie aber verkraften – obgleich diese fast erwartbar war. Shootingstar Florian Scheerer (19) hat die Brucker TuS-Handballer verlassen. Der junge Kreisläufer, der noch für die A-Jugend spielberechtigt war, hatte sich in der abgelaufenen Spielzeit – seiner ersten und vorerst auch einzigen im Panthertrikot – gleich zum Abwehrchef aufgeschwungen. Das blieb in Handball-Deutschland natürlich nicht unbeobachtet. Gleich mehrere Erstligisten buhlten im Sommer um die Dienste des Riesentalents. Das Rennen machte schließlich ein anderer bayerischer Club: der HC Erlangen.

Mit deren Reserve bekommt es der TuS Fürstenfeldbruck in der kommenden Saison auch in der dritten Liga zu tun. Überhaupt dürfen sich die Pantherfans auf eine deutlich bayerischere Liga als zuletzt freuen. Neben Erlangen gibt es nämlich noch drei weitere Clubs aus dem Freistaat. Erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wartet sogar ein oberbayerischer Vergleich auf die Brucker Handballer.

Wiedersehen mit dem letztjährigen Kapitän

Mit dem HT München ist eine Mannschaft aufgestiegen, wo mit Johannes Borschel ein ehemaliger Panther das Trainerzepter schwingt. Zur Truppe aus dem Hachinger Tal wechselte außerdem der letztjährige Pantherkapitän Yannick Engelmann, mit dem es also ein baldiges Wiedersehen gibt. Die beiden restlichen Bayern-Derbys sind Konstanz und Würzburg – beides Absteiger aus der 2. Bundesliga.

Ein Freilos im Pokal Der DHB-Pokal startet heuer am 26. August – allerdings ohne die Panther. Ein neuer Modus bescherte den Bruckern bei der Auslosung ein Freilos. Sie greifen damit erst in Runde zwei ein, die Ende August ausgelost und ab dem 4. September gespielt wird. Der neue Modus sieht eine zweigeteilte Qualifikationsrunde vor. Für den ersten Teil wurden zwei regionale Lostöpfe Nord und Süd mit je sechs Dritt- und sechs Zweitligisten gebildet. Aus diesen wurden dann jeweils drei regionale Partien gelost. Die im Topf verbliebenen Teams haben ein Freilos. Die Panther befanden sich im Süd-Lostopf – zusammen mit Zweitligisten wie Bietigheim und Ludwigshafen. Gezogen wurden sie aber nicht.

Außerdem haben die Panther mit Oppenweiler den amtierenden Meister der letztjährigen Südstaffel in der Gruppe. Wie sich die weiteren Aufsteiger von der TGS Pforzheim und aus Waiblingen in der 3. Liga schlagen, muss sich zeigen. Bereits etabliert sind die weiteren Gegner Balingen, Leutershausen, die SG Pforzheim-Eutingen, Kornwestheim, Horkheim, Neuhausen, Pfullingen und die Reserve der Rhein-Neckar Löwen. Start in die neue Spielzeit ist am 2. September. (Andreas Daschner)