Handball: HCD Gröbenzell auf der Zielgeraden zur 2. Liga - „Können uns noch nicht zurücklehnen“

Von: Dieter Metzler

Zum Zweitliga-Team des HCD Gröbenzell gehören (hinten v.l.) Co-Trainer Harald Fischer, Simone Padberg, Isabell Kattner, Jana Epple, Co-Trainer Fabian Heck, Ann-Christin Steinhart, Trainer Stefan Weidinger, (Mitte v.l.) Co-Trainer Gianni Huber, Antonia Thurner, Laura Cuperus, Theresa Bauer, Johanna Leubner, Finja Balk, (vorne v.l.) Kirsten Walter, Verena Obermeier, Christine Königsmann, Belen Gettwart, Lisa Salvermoser und Sabrina Lipp. Auf dem Foto fehlen Magdalena Frey, Diana Feles und Sina Fischer. © Tanja Eikerling

Lange dauert es nicht mehr, dann starten die Handballerinnen des HCD Gröbenzell in die Saison. Es wird eine riesige Herausforderung für den Verein.

Gröbenzell – Schon zum dritten Mal darf sich die Gemeinde Gröbenzell „Bundesliga-Stadt“ nennen. Der HCD Gröbenzell hat in seiner 51-jährigen Geschichte nach den Jahren 1989 und 2017 erneut den Aufstieg in die zweithöchste deutsche Handball-Liga geschafft. Hatten die Gröbis in der vorangegangenen Saison als Drittliga-Meister noch auf die Aufstiegsrunde verzichtet, so nahmen sie in der abgelaufenen Spielzeit als Meister an der Aufstiegsrunde teil und schafften souverän den Sprung ins zweite deutsche Handball-Oberhaus. Eine große Herausforderung für den Verein – nicht nur aus sportlicher Sicht.

Eine lange und intensive Vorbereitung haben Trainer Stefan Weidinger und Co-Trainer Harald Fischer mit dem Team hinter sich. Seit 26. Juni waren Kraft- und Ausdauertraining an der Tagesordnung, dazu gesellten sich auch einige Testspiele. Das Trainer-Duo wird unterstützt von Gianni Huber vom TuS Fürstenfeldbruck und dem Individualtrainer Fabian Heck. Gianni Huber und Weidinger haben rund zehn Jahre zusammen beim TuS gespielt, zunächst in der Jugend und dann bei den Herren.

Top-Torjägerin Saskia Putzke wird fehlen

Mit Saskia Putzke und Kathrin Friedrich haben zwei wichtige Spielerinnen den HCD verlassen. Insbesondere Putzke hatte großen Anteil an der Drittliga-Meisterschaft und an der erfolgreichen Aufstiegsrunde. Kathrin Friedrich kehrte an ihren Wohnort nach Garmisch zurück.

Mit Rückraumspielerin Simone Padberg von der HSG Würm-Mitte und Torhüterin Leni Frey vom TSV Haunstetten verstärken zwei Neuzugänge das Team. Dazu rückt die 22-jährige Finja Balk aus der zweiten Mannschaft in den Kader der Ersten hoch. Sie kam bereits in der Aufstiegsrunde in Rostock zum Einsatz und hat sich für Höheres empfohlen, so Weidinger. Und schließlich konnte sich der HCD das Zweitspielrecht für Kristina Keckeis von Würm-Mitte sichern. Insgesamt stehe der Kader aber schon ein bisschen Spitz auf Knopf, meint Weidinger. „Viel passieren darf nicht“, sagt er in Richtung verletzungsbedingter Ausfälle.

Ein breiterer Kader wäre natürlich wünschenswert. Aber finanziell so aus dem Vollen schöpfen wie beispielsweise der ESV Regensburg oder andere Konkurrenten kann der HCD nicht. „Insgesamt haben wir eine gute finanzielle Ausgangsposition“, sagt HCD-Vorsitzender Rüdiger Hoch.

Zusätzliche Einnahmen durch Sponsoren

Der HCD könne auf bestehende Sponsorenverbindungen bauen und einzelne Sponsoren hätten ihr Engagement erhöht. „Besonders hervorheben möchte ich die Firmengruppe Lutzeier mit dem Unternehmen Eckltz, Elektro Fischer aus München und Windisch Immobilien aus Gröbenzell“, so Hoch. „Neu hinzugewinnen konnten wir die Firma ibeko-solar GmbH aus Kolbermoor, die unter 1Komma5 nach außen auftreten wird.“

Ein weiteres finanzielles Standbein sind mehrere Einzelspenden aus der Region, sowie Spenden über die Aktion „100 Freunde/Freundinnen für den HCD“ aus dem Umfeld der Spielerinnen. „Wir sind sehr dankbar für die großartige finanzielle Unterstützung“, sagt Hoch. „Wir können uns aber leider noch nicht zurücklehnen.“ Der HCD-Präsident hofft, dass die Heimspiele gut besucht werden. Die Saisontickets können übrigens schon erworben werden.

Aufgrund der bevorstehenden Reform der 1. Bundesliga müssen am Ende der Saison gleich vier Mannschaften aus der 2. Bundesliga direkt absteigen. „Es gibt nur einen Relegationsplatz“, erläutert Weidinger die Situation. Mit dem zehnten Tabellenplatz hat man die Klasse sicher gehalten.

Der Klassenerhalt wird schwierig wie noch nie

Von einer Mammutaufgabe spricht der HCD-Trainer. „Es ist unser Ziel, die Klasse zu halten“, sagt Weidinger. „Obwohl es heuer so schwierig sein wird, wie noch nie.“ Entsprechend gehe man mit aller Ernsthaftigkeit und Professionalität die Sache an. „Es ist für uns keinesfalls ein Abenteuer, in das wir mal so locker reingehen“, sagt der HCD-Trainer. „Alles andere ist hier fehl am Platz.“ Zu den Top-Favoriten der Liga zählt Weidinger die Spreefüxxe Berlin und Frisch-Auf Göppingen.

Und ausgerechnet bei den Spreefüchsen eröffnen die Gröbenzellerinnen am 9. September die Zweitliga-Saison. Anwurf ist um 19.30 Uhr in der Sporthalle Charlottenburg. Eine Woche später können die HCD-Fans ihre Mannschaft erstmals live in Gröbenzell erleben. Dann gastiert der TuS Lintfort zur Heimspielpremiere in der Paul-Barth-Halle. Los geht es um 18 Uhr. (Dieter Metzler)