Der erste Schritt ist gemacht: Der HCD Gröbenzell gewinnt zum Auftakt der Aufstiegsplayoffs

Von: Dieter Metzler

Eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigten die HCD-Handballerinen auch beim Jubel nach der Schlusssirene. © Tanja Eikerling/XKLICKS.COM

Mit einem souveränen 29:23 (20:13)-Sieg hat der HCD Gröbenzell beim Frankfurter HC die erste Hürde in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga genommen.

Gröbenzell – Den Grundstein für den erfolgreichen Auftakt legten die Gröbis mit einer perfekten ersten Halbzeit, in der die Gastgeberinnen gegen das schnelle Tempospiel der Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger überhaupt kein Mittel fanden. Vor rund 600 Zuschauern legten die oberbayerischen Gäste in der Brandburg-Halle los wie die Feuerwehr. Nur kurze Zeit schien sich die Partie ausgeglichen zu gestalten. Nach dem 2:2 nach drei Minuten zog die Weidinger-Truppe mit fünf Treffern in Folge auf 7:2 davon. Zu diesem Zeitpunkt leisteten sich die Frankfurterinnen viele Fehler. Die schnellen Vorstöße der Gröbis stellten die Gastgeberinnen ein ums andere Mal vor große Probleme. Mit einem Sieben-Tore-Vorsprung ging es nach 30 Minuten in die Halbzeitpause.

Und das, obwohl die Teams wegen eines Vorfalls auf der Tribüne aus dem Spielrhythmus gerissen wurden. Beim Stand von 10:5 musste die Begegnung für eine Viertelstunde unterbrochen werden, weil eine Zuschauerin kollabiert war und notärztlich versorgt werden musste. Später kam die Nachricht aus der Klinik, dass es der Zuschauerin wieder besser ging.

Stefan Weidinger verteilt Extra-Lob an Torjägerin und Torhüterinnen

Mitte der zweiten Halbzeit kamen dann die Gastgeberinnen bis auf vier Tore an den HCD heran (23:19). „Da haben wir zehn Minuten lang nicht so gut verteidigt“, sagt Weidinger. Zudem hatte Frankfurt die Torhüterin gewechselt, die mehrfach ihr Team vor einem größeren Rückstand bewahren konnte. Doch der HCD fand zurück in die Erfolgsspur, sodass am Ende doch ein ungefährdeter Sieg zu Buche stand.

Wieder einmal unaufhaltsam: Gröbenzells Top-Torjägerin Saskia Putzke (am Ball). © Tanja Eikerling/XKLICKS.COM

Weidinger lobte vor allem die starke Abwehr gegen den robusten Gegner und HCD-Spielmacherin Saskia Putzke. Trotz Manndeckung in der Schlussphase der Partie konnte die Gröbenzellerin nur bedingt in ihren Kreisen gestört werden. Stark waren auch die beiden HCD-Torhüterinnen Theresa Bauer und Antonia Thurner.

Harald Fischer: „Die Mannschaft war von der ersten Minute an präsent“

HCD-Trainer Harald Fischer, der aufgrund einer lange zuvor geplanten Reise nicht mit nach Frankfurt gefahren war, das Spiel aber am PC verfolgt hatte, war voll des Lobes über die Leistung des HCD-Teams. „Wir waren bestens vorbereitet“, so Fischer. „Die Mannschaft war von der ersten Minute an präsent. Stefan hat die Mannschaft super eingestellt.“ Auch die schwierige Phase in der zweiten Halbzeit habe man souverän gemeistert. Hut ab, vor der Leistung.“

Ganz anders war die Stimmung bei den Frankfurtern. „Wir haben durch schlechtes Rückzugsverhalten dem Gegner immer wieder die Chance gegeben, einfache Tore zu erzielen“, moniert Trainer Wolfgang Dahlmann. Vom Spielverlauf her erkannte aber auch er die Überlegenheit des HCD an. „Sie haben eine tolle Dynamik und ein hohes Pass- und Spieltempo.“ Für den HCD geht es am 29. April beim großen Favoriten in Rostock weiter. (Dieter Metzler)