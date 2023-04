Gröbenzells Neuzugang Leni Frey im Interview: „Ich traue dem HCD den Aufstieg zu“

Von: Dieter Metzler

Leni Frey kommt vom TSV Haunstetten. © TSV Haunstetten

Leni Frey war der erste Neuzugang, den der HCD für die kommende Saison verkündet hat. Wie der Wechsel zustande kam, erzählt sie im Interview.

Gröbenzell - Mit der Torhüterin Leni Frey hat sich der HCD Gröbenzell für die kommende Saison verstärkt. Die in München aufgewachsene 25-Jährige spielt seit ihrem sechsten Lebensjahr Handball. „Bei der SG Pasing habe ich angefangen“, erzählt sie. „Ich glaube, den Verein gibt’s gar nicht mehr.“ Über die HSG Würm-Mitte und den TSV Ismaning landete sie beim Drittligisten Haunstetten, wo sie inzwischen im achten Jahr spielt, davon zwei Jahre in der 2.Bundesliga.

Schon seit dem Herbst mit dem HCD Gröbenzell im Kontakt

Wie kam der Kontakt zum HCD zustande?

Trainer Stefan Weidinger hat mich bereits im Herbst vergangenen Jahres angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte beim HCD zu spielen. Nach einem Gespräch und einiger Bedenkzeit habe ich zugesagt.

Warum haben Sie einen Wechsel angestrebt?

Drei Gründe gaben für mich den Ausschlag, den Verein zu wechseln. Zum einen war es die Entfernung, die von München nach Gröbenzell um einiges kürzer ist, als nach Haunstetten. Zum zweiten wollte ich nach acht Jahren einmal eine neue Herausforderung suchen und drittens war auch noch mit entscheidend für meinen Wechsel, in einer guten Mannschaft zu spielen.

Bekanntschaften aus der Beach-Handball-Nationalmannschaft

Haben Sie schon Verbindungen zum HCD?

Ich kenne die Mannschaft aus vielen gemeinsamen Begegnungen. Mit Christine Königsmann und Kirsten Walter bin ich befreundet. Mit beiden spiele ich in der Beach-Nationalmannschaft. Die übrigen Spielerinnen kennt man eben aus den vielen Spielen, in denen wir Rivalen waren.

Wie ist ihr erster Eindruck vom Verein?

Da kann ich mir überhaupt noch kein Urteil erlauben. Bis auf Stefan Weidinger und Harald Fischer kenne ich noch niemanden. Aber ich freue mich auf ein neues Umfeld.

Welche Ziele haben Sie sich persönlich gesetzt und wo sehen Sie den HCD in der neuen Saison?

Ich möchte gut in die Mannschaft reinfinden, mit der Mannschaft Erfolg haben und Spaß und Freude beim Handballspielen. Ich kenne die anderen Mannschaften nicht, gegen die der HCD in die Quali-Runde muss. Aber ich traue dem HCD den Aufstieg zu. Bei meinem Wechsel war das nicht ausschlaggebend, auch wenn ich natürlich gern wieder in der 2. Bundesliga spielen möchte. (Dieter Metzler)