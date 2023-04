Fast 3000 Kilometer Auswärtsfahrten: Die Playoffs führen den HCD Gröbenzell quer durch Deutschland

Von: Dieter Metzler

Wollen den Schwung mitnehmen: Die Handballerinnen des HCD Gröbenzell befinden sich unbeirrt auf dem Weg in Richtung 2. Bundesliga. © Jörg Gettwart

Am Samstag beginnen für die Handballerinnen des HCD Gröbenzell in Frankfurt/Oder die Playoffs zur 2. Bundesliga - der Auftakt einer Ochsentour.

Gröbenzell – In der 3. Handball Liga der Frauen ist die reguläre Saison abgeschlossen. Die fünf Mannschaften, die sich für eine Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga entschlossen haben, stehen mit dem Rostocker HC, der SG 09 Kirchhof, der HSG Freiburg, dem Frankfurter HC und dem HCD Gröbenzell fest.

Der HCD nimmt in seiner 50-jährigen Vereinsgeschichte schon zum dritten Mal Anlauf auf die zweithöchste deutsche Handball-Liga. Zweimal haben die Gröbenzeller bisher Zweitliga-Luft geschnuppert, in der Saison 1989 und 2017. Nach jeweils einer Spielzeit mussten sie aber jeweils wieder runter in die 3. Liga. Deshalb weiß man beim HCD auch, worauf man sich einlässt. Sollte die Mannschaft den Aufstieg packen, siedelt sich der HCD auch dieses Mal eher am unteren Ende der Etatliste an.

Dennoch geht der HCD mit großer Lust und Freude in die Quali-Runde. „Wir müssen uns nicht verstecken“, sagt Co-Trainer Harald Fischer. Man kenne die Spielstärken der Gegner nur von Videos. Für die Mannschaft stelle die Aufstiegsrunde aber keine Druck-Situation dar. „Wenn wir die Chance nutzen können, ist das cool“, so Fischer. „Wenn nicht, geht die Welt für uns auch nicht unter.“ Anders als vielleicht bei Konkurrenten wie Rostock oder Kirchhof. „Für die wäre es wohl eine mittelschwere Katastrophe“, meint Fischer.

Der HCD reist schon einen Tag früher zu den Auswärtsspielen an

Die drei Aufsteiger in die 2. Bundesliga werden in einer Einfachrunde im Modus jeder gegen jeden ausgespielt. Los geht es für den Meister der Südstaffel, dem HCD Gröbenzell, am Samstag, 15. April (Anwurf 16 Uhr). Da muss die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger in Frankfurt/Oder antreten. Aufgrund der frühen Anwurfzeit werden die Gröbenzeller bereits einen Tag vorher anreisen. Eine Woche später haben sie spielfrei.

Am 29. April geht es dann für den HCD mit der zweiten Auswärtsbegegnung beim Rostocker HC weiter. Da ist die Partie um 19.30 Uhr angesetzt. Dennoch wird der HCD auch hier einen Tag vorher anreisen. Danach folgen für die Gröbenzellerinnen zwei Heimspiele gegen die SG 09 Kirchhof und die HSG Freiburg. Die Spiele in der Paul-Barth-Halle sind für den 6. Mai bzw. 13. Mai (Anwurf 19.30 Uhr) geplant.

HCD-Trainer Stefan Weidinger rechnet mit Fan-Vorteil für die Gegner

Trainer Weidinger sprach nach der Bekanntgabe der Einteilung von einem Worstcase-Szenario für den HCD. „Zwei weite Auswärtsspiele, wo man gezwungen ist, einen Tag vorher anzureisen und auch höchstwahrscheinlich ohne eigene Fans. Dagegen werden unsere Heimspielgegner wegen der Entfernung sicher mit starker Unterstützung ihrer Anhänger bei uns aufkreuzen“, befürchtet Weidinger. Kirchhof ist ein Stadtteil von Melsungen und liegt ungefähr 470 Kilometer von Gröbenzell entfernt, Freiburg knapp 400 Kilometer. Die Strecke nach Frankfurt/Oder dagegen beträgt gute 660 Kilometer und nach Rostock sind es fast 800 Kilometer.

„Mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten haben wir nur Außenseiterchancen“, schätzt HCD-Trainer Stefan Weidinger die Lage für sein Team ein, wobei er in erster Linie auf die finanziellen Möglichkeiten des HCD anspielt. Auch für ihn sind Rostock und Kirchhof leichte Favoriten für den Aufstieg. „Die Vereine haben teilweise Profis in ihren Reihen.“ Aber nachdem der HCD bereits in der vergangenen Saison auf die Aufstiegsrunde verzichtet hat, will man es heuer versuchen. „Wir haben zwei Jahre lang gezeigt, dass wir in der 3. Liga zu den Besten gehören und oben mithalten können“, so Weidinger. „Wir haben Lust auf die Spiele und werden sehen, was am Ende dabei herausspringt.“

Live-Übertragung: Für die meisten Fans des HCD Gröbenzell dürfte die Reise nach Frankfurt/Oder zu weit sein. Verfolgen können sie das Spiel der Gröbis trotzdem – online im Livestream. (Dieter Metzler)